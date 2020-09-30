الامارات | «الخوانيج ووك».. إنجازات دبي لا تتوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخوانيج ووك».. إنجازات دبي لا تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينضم «الخوانيج ووك»، وجهة التّسوق والتّرفيه الجديدة في منطقة الخوانيج، إلى ما توفره مدينة دبي للمقيم والزائر من أمكنة ومرافق خدمية وترفيهية، وفق أفضل المعايير الجمالية، إضافة إلى بروتوكولات الصحة والسلامة المتبعة حالياً. وتضم الوجهة الجديدة مجموعة متنوّعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، كما توفّر خيارات متعددة لسكان وزوار المنطقة.

ويتميز تصميم الوجهة، الأجدد في المنطقة، بالهندسة المعمارية الفريدة، المستوحاة من جماليات البيوت الزّجاجية الزّراعية، حيث تمَّ المزج بين عناصر ولمسات التصميم الريفيّة والعصريّة في تناغم تام، ما يضفي تجربة تسوق فريدة من نوعها، ويوحي بالثقافة المحليّة المعاصرة.

كما يضم مساحات داخلية وخارجية واسعة، وتشمل المنطقة الخارجية مساحات خضراء خلابة تتوسّطُها بحيرة، بالإضافة إلى طاحونة ريفية بطول يصل إلى 18 متراً، وكذلك «لاست إكزت الخوانيج»، أحد أبرز مواقع عربات الطّعام في دبي.

Advertisements

ويحتضن «الخوانيج ووك» مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتّجارب الترفيهية المتميزة والمناسبة لجميع الأعمار، كما توجد فيه مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية للمطاعم والأزياء، إلى جانب مجموعة من المراكز الصّحية والصالونات للرجال والنساء.

وتم تجهيز جميع نقاط الدخول والخروج بأجهزة المسح الحراري، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة. وتطبَّق في جميع مرافق الوجهة معايير النظافة والسلامة التي وضعتها هيئة الصحة بدبي، مؤكدة التزام الوجهة بأحدث لوائح الهيئة، وذلك لضمان تجربة آمنة للزوار والموظفين على حدٍّ سواء.

يذكر أن «الخوانيج ووك» يستقبل الزّوار والمتسوّقين، من السّاعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى الأربعاء، ومن السّاعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news