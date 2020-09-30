الامارات | ألمانيا تعيد إلى مصر4 تماثيل أثرية مسروقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعيد إلى مصر4 تماثيل أثرية مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلم رئيس حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، للسفير المصري، أربعة تماثيل أثرية تعود إلى الفترة ما بين 600 حتى 400 قبل الميلاد. وتمت مصادرة هذه التماثيل، خلال حملة أمنية.

وبحسب بيانات حكومة الولاية، صادر الادعاء العام في مدينة بادربورن التماثيل عام 2016، خلال تحقيقات تتعلق بتداول أعمال فنية مسروقة.

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وفي ذلك الوقت، تم العثور خلال عمليات تفتيش على التماثيل الأربعة على طاولة غرفة معيشة مرممة مشتبه فيها. وبعد إغلاق التحقيقات، أفرج النائب العام عن التماثيل لإعادتها إلى الدولة المصرية.

وأعرب لاشيت عن سعادته «بتمكنه من إعادة قطعة صغيرة من التاريخ الثقافي، بهذه التماثيل الأربعة التاريخية، التي تعود إلى العصر المصري المتأخر».

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