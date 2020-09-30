الامارات | «قضاء أبوظبي» تحصل على شهادة «السلامة والصحة المهنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تحصل على شهادة «السلامة والصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت دائرة القضاء في أبوظبي على شهادة اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حتى شهر أكتوبر من عام 2022 التي تصدر من مركز أبوظبي للصحة العامة، بعد استيفاء جميع المتطلبات الأساسية للنظام والتأكد من الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في مجال السلامة المهنية.

جاء ذلك في إطار حرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تطبيق أفضل المعايير في مختلف الأنظمة والخدمات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.

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وتُمنح شهادة اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للجهة التي تطبق متطلبات الجودة في هذا المجال بما يضمن سلامة الموظفين والمراجعين، إذ يتولى مركز أبوظبي للصحة العامة التدقيق على المستندات المتعلقة بالإجراءات المطبقة من قبل المفتشين المعتمدين، ومدى الالتزام بالمحافظة على متطلبات البيئة والصحة والسلامة إضافة إلى التزام الشركاء من المقاولين والموردين ومزودي الخدمة بتلك المتطلبات. وأسهمت التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدائرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحصول على شهادة اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك مع تطبيق الإرشادات الصادرة عن دائرة الإسناد الحكومي واتخاذ الإجراءات الوقائية، وضمان الحفاظ على مسافات التباعد ومتابعة التقيد بها من قبل الموظفين والمتعاملين والموردين.

وتحرص الدائرة على عقد الورش التدريبية الداخلية والخارجية والتنسيق مع الجهات المعنية لتجديد الشهادة بصفة دورية إلى جانب اعتماد دليل إرشادي خاص مع إبراز السياسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة على المداخل وأماكن الانتظار بالمقار المختلفة، لضمان اتباعها والعمل بما تتضمنه.

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