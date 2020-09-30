الامارات | «جدول الحياة» بألمانيا يستمر في الارتفاع

شكرا لقرائتكم خبر عن «جدول الحياة» بألمانيا يستمر في الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع للمواطنين في ألمانيا، مرة أخرى، إذ ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي البلاد، أمس، أن طفلة حديثة الولادة يمكن أن تعيش، في الوقت الحالي، حتى تبلغ 83.4 عاماً، مقابل 78.6 عاماً، لطفل حديث الولادة.

ووفقاً لنتائج ما يعرف باسم «جدول الحياة» لعام 2017/‏‏2019، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع في ألمانيا بنحو 0.1 سنة للفتيات والفتيان، مقارنة بآخر حساب للفترة من عام 2016 حتى عام 2018.

وإذا لم يتم أخذ الوضع الحالي فقط بعين الاعتبار، بل أيضاً التطور المستقبلي على أساس الاتجاهات المتوقعة حالياً، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للأطفال المولودين اليوم قد يكون أعلى بكثير، إذ قد يمكن للفتيات أن يعشن حتى 93 عاماً، والفتيان حتى 90 عاماً.

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