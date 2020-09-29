بعد واقعة انتهاك عرض 3 أطفال.. كيف تكتشف الأم تعرض ابنها للتحرش؟

ماما

نستمع إلى العديد من وقائع التحرش، والتي لم تقتصر على الكبار فقط، بل ظهرت العديد من وقائع التحرش بالأطفال، كان آخرها واقعة استدراج رجل لـ 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 5 الى 8 سنوات تقريبا.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.

طرق تساعد على اكتشاف تعرض الطفل للتحرش

أوضح طه حسان، أستاذ علم الاجتماع، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى تعرض الطفل للتحرش، منها العلامات الجسمانية مثل وجود ألم في الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى ألم أثناء التبول والإخراج، مضيفا أثناء حديثه لـ "هُن"، "أحيانا تظهر كدمات حول المنطقة التناسلية".

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وأكد "حسان"، أن هناك تغييرات سلوكية تظهر على الطفل، منها الانطوائية الشديدة، الأرق، بكاء الطفل بشكل مستمر في غرفته والكوابيس الدائمة، السلوك العنيف، وأحيانا يعيد الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي تمثيل الاعتداء الذى حدث لهم أثناء اللعب مع أقرانهم.

ومن العلامات الأخرى التي تظهر على الأطفال، بحسب أستاذ علم الاجتماع، الشعور بالخوف الشديد، وفقدان الشهية أحيانا وهدوء الطفل المفاجىء.

اعترافات الشاب المتحرش

وكانت قررت النيابة العامة حبس صاحب فيديو التحرش وهتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض، بعدما واجهته النيابة بأدلة الجريمة.

واعترف الشاب المتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلى عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.