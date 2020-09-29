هل يؤثر عدم انتظام الدورة الشهرية على القلب؟.. أطباء يجيبون

صحة

تعانى بعض السيدات من اضطراب الدورة الشهرية، عدة أشهر وهو ما يتسبب في مشاكل تؤثر على صحة المرأة، فالنساء اللاتي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، هن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللواتي يتمتعن بدورة شهرية منتظمة.

وبحسب الدكتورة نوبور جوبتا، الأخصائية بأمراض النساء والتوليد، يكون لدى المرأة كمية أقل من هرمون الـسروجين في مجرى الدم أثناء الدورة الشهرية، لذا فإن النساء اللواتي يعانين من عدم انتظام في الدورة الشهرية، قد يعانين من آلام في الصدر أو الذبحة الصدرية.

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أعراض الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هي ألم مؤقت في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وصفه الكثيرون بأنه شعور بالثقل أو الحرقة أو الضغط خلف عظمة الصدر، ويمكن أن ينتشر أيضاً إلى الذراعين أو الرقبة وقد يكون ناتجاً عن ممارسة الرياضة أو الإجهاد.

عادة ما تستمر نوبات الذبحة الصدرية لبضع دقائق ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بحسب ما ذكره موقع "health line".

وقد أجريت دراسة على تسع نساء ينتمين إلى فئة عمرية متوسطة تبلغ 39 عاماً، ويعانين من أمراض القلب وألام في الصدر، وكانت نتائج الاختبارات إيجابية بالنسبة لانخفاض تدفق الدم في اختبارات التمرين.

وأجرى الباحثون خلال الدراسة، اختبار جهاز المشي لمدة أربعة أسابيع، على النساء المشاركات، وقاموا أيضاً بقياس مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون عند النساء، حيث شوهدت أسوأ النتائج أثناء أو بعد الدورة الشهرية، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في أدنى مستوياتها.

جاءت أفضل النتائج، سواء في إجمالي وقت التمرين ووقت ظهور الذبحة الصدرية، في المرحلة التي سبقت بدء الدورة الشهرية، وهي الفترة التي كانت فيها مستويات هرمون الاستراديول والبروجسترون مرتفعة، ولم يكن لمستويات البروجسترون أي تأثير على النتائج، وفقًا للباحثين.