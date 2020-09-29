علاقات و مجتمع
أعلنت الفنانة سوسن بدر، لأول مرة عن أول أجر تقاضته من عملها في مجال الفن.
وقالت "بدر"، خلال حوارها في برنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب والإعلامية ياسمين فهمي، أنها تقاضت 7 أو 8 جنيهات عن أحد أدوارها في مسلسل من مسلسلات التليفزيون المصري.
وأشارت، أنها دخلت مجال التمثيل وكان متوسط الأجر على الحلقة الواحدة من مسلسلات التليفزيون المصري حوالي 10 جنيهات، ولذلك بعد خصم الضرائب كان صافي أول أجر تقاضته حوالي 7 أو 8 جنيهات مصرية.
يذكر أن الفنانة سوسن بدر، تجري هذه الأيام تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين ونيقولا معوض وهنادي مهنى، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سوسن بدر تكشف عن أول أجر تقاضته من الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.