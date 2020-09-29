سوسن بدر: لا أتدخل في المشاكل الزوجية لأبنائي وبحب جوز بنتي

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لا تدخل نهائيًا في مشاكل الزوجية لأولادها، وإذا طلب الأبناء فتقوم بالتدخل على عتب، معقبة: "بقول لهم حلوا مشاكلكم بعيد عني، أنا بحب زوج بنتي من قلبي، ولما بيكون حد غلطان، بقول له بيني وبينه".

جاء ذلك خلال حوارها في برنامج "احنا الستات" الذي يُعرض على شاشة "TeN" مع الإعلامية ليلى عز العرب وياسمين فهمي.

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وأوضحت "بدر"، أن لديها 3 أحفاد هم "ملك ويوسف ومايا"، وملك هي الحفيدة الكبيرة وتشبهها كثيرًا، معقبة: "ملك هي أول فرحتي، وبقول عليها ملك روحي".

وفي سياق آخر، قالت سوسن بدر، إن فيلم "الشوق" حصل على الكثير من الجوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولية، وكان لجنة التحكيم أجانب، معقبة: "حصلت على جائرة التمثيل مناصفة مع ممثلة فرنسية".

"الشوق" فيلم مصري من إنتاج سنة 2011 من إخراج خالد الحجر، وتأليف سيد رجب وبطولة كل من سوسن بدر وروبي وأحمد عزمي.

تدور أحداث الفيلم من خلال أسرة فقيرة في مدينة الإسكندرية، وبعد معرفة الأم "فاطمة" باحتياج ابنها الأصغر لغسيل كلى أسبوعي يحتاج 300 جنية، وعدم امتلاك الأسرة أموال كافية لذلك، تسافر للقاهرة كي تتسول بعيداً عن موطنها الأصلي، وبعد أن تجمع أموالاً كافية تعود لتكتشف وفاة الابن، فتقرر حماية ابنتيها "شوق" و"عواطف" من الفقر فتعود للقاهرة مستمرة في التسول لتجمع لهم مزيداً من الأموال كي تبتعد بهم عن الحارة المليئة بالفساد.