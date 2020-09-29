احذري.. 8 علامات تدل على أن شريك حياتك لم يعد يحبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هناك العديد من العلامات والتصرفات التي يجب عدم تجاهلها، لأنها تشير إلى أن شريك حياتك لم يعد يحبك، ويبحث عن امرأة أخرى، وهذه العلامات نذكرها لكِ، وفق ما ذكر موقع " lovepanky":

1- لا يظهر أي عاطفة:

الزوج الذي لم يعد يحب زوجته يبدأ في الابتعاد عنها والهروب منها دائما، ولا يرغب في الجلوس أو التحدث معها، ولا يحب البقاء معها في المنزل.

2- ينسى التواريخ الرئيسية:

لا يتذكر أي مناسبة خاصة بكما، سواء عيد ميلادك أو الذكرى السنوية لزواجكما، لذا إذا توقف فجأة عن الاهتمام بعيد ميلادك أو ذكرى زواجك، فهذا يدل على أن هناك شيء ما خطأ.

3- لا يرغب في قضاء الوقت معك:

بعد الزواج من الطبيعي أن يقضي الأزواج الكثير من الوقت معا، لكن إذا توقف عن قضاء الوقت معك فيجب عليكِ أن تشعري بالقلق.

4- يسيء لكِ عاطفيا:

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في الآونة الأخيرة، أصبح يسيء إليك عاطفيا، سواء كان بالشتائم أو بالإهانة، وبعبارة أخرى فهو يحاول إيذاءك عاطفيا.

5- يصدر أحكاما سيئة:

إذا كان زوجك يدعمك ويشجعك دائما فهذا طبيعي، ولكن إذا رأيتِ أنه أصبح ينتقدك ويصدر عليكِ أحكاما سيئة، فهذا يدل على أن مشاعره لم تعد كما كانت.

6- يلومك على كل شيء:

سواء كنتي مخطئة أم لا، فإنه يوجه أصابع الاتهام إليك ويلومك على كل ما حدث له، ومن السهل رؤية هذا كإحدى العلامات التي تشير إلى كرهه زوجك أو شريكك لكي.

7- عنيف جسديا تجاهك:

الزوج الذي لم يعد يحب زوجته يعنفها دائما ولا يحترمها أمام الآخرين، بالإضافة إلى أنه يكون عنيفا جسديا معها.

8- "لا يمكنني تحملك":

إذا أخبرك بأنه لا يمكنه تحملك، فهذه علامة واضحة جدا على أن الوقت قد حان لكي تنفصلي عن شريكك، لأن شريكك الحقيقي لن يتحدث معك بهذه الطريقة.