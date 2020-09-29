كيف تتفاوض على راتبك بذكاء في عملك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يعتبر الحديث عن الراتب في مكان العمل الجديد محرج لدى بعض الأشخاص، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الشجاعة والجهد حتى تكون راضيا تماما عن تقدير الشركة لك ولعملك.

وفي هذا الموضوع نشاركك نصائح يمكنك الاستفادة منها عند التفاوض على راتبك للحصول على راتب اعلى.

ذكر موقع millennial أنه كلما كانت الشركة متمسكة بك، كان لديك فرصة أكبر في التفاوض، وكلما قل احتياجك للوظيفة كنت أقوى وأشجع في التحدث.

وأكد الموقع أن كل موقف يختلف عن الآخر، ففي موقف يكون به مساحة للتفاوض وآخر لا، ولكن قد يكون هناك جوانب سلبية للتفاوض وفي هذا الموقف يجب أن تقضي بعض الوقت لتستعد لكيفية التفاوض.

ضع في اعتبارك أيضًا أن راتبك في البداية يحدث فرقًا كبيرًا في المبلغ الذي ستكسبه على مدار حياتك المهنية، حتى تضمن أن كل زيادة ومكافأة تعني أنك ستكتسب المزيد بمرور الوقت.

Advertisements

وإذا كنت تتساءل عن موعد التفاوض على راتبك، يقول الموقع إنه يجب أن يكون في المقابلة إذا سنحت الفرصة أو إذا تمت المناقشة في هذا الأمر.

ويجب أن تكون مستعدا للمناقشة من خلال التدريب على هذا مسبقا، وبهذه الطريقة ستكون واثقا في نفسك، وإذا ناقشت هذا الأمر في المقابلة فسيكون لديك فرصة أكبر للحصول على عرض رائع.

وضع في اعتبارك أيضًا أن قسم الموارد البشرية في معظم الشركات يرغب في توفير المال من خلال منحك الحد الأدنى من الراتب الذي يعتقدون أنك ستقبله، فلا تشعر بالإهانة ومن المهم أن تعترض من البداية.

واحرص أن تكون مهنيا وراقيا عند مناقشتك في مناقشة راتبك، ويجب أن تبدي تحمسك للوظيفة أيضا ليس للراتب فقط.

وكن إيجابيا وواثقا في نفسك، واستخدم لغة واقعية وعملية وليس عاطفية.

ولا بد أن تقرأ لغة الجسد والإشارات اللفظية، لتعرف متى تضغط على الطرف الآخر ومتى تتراجع.