صور.. 10 حيل رائعة توفر لكِ مساحة في غرفتك الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تمتلك الفتيات دائما قطع ملابس أو إكسسوارات تتعدى مساحة التخزين المخصصة لها، وفي كثير من الأوقات يصعب عليهن العمل على زيادتها كي تكفي سعتها لتحمل كل الملحقات.

نشر موقع "oflifeandlisa" مجموعة من الصور التي تساعدك على استغلال كل مكان في غرفتك لتخزين كل أغراضك بطرق سهلك وبسيطة.

- منظم الأدراج:

يمكنك عمل منظم الأدراج الذي يأخذ شكل المكعبات؛ فهو يوفر مساحة كبيرة في غرف النوم الصغيرة، حيث إنه يأخذ شكل أفقي.

- الجزامة الحائطية:

إذا كانت غرفتك لا تحتوي على مكان مخصص لوضع الأحذية فيه، يمكنك عملها في الحائط بأحد زوايا الغرفة لتخزين وتنظيم الأحذية، خاصة إذا كان لديك عدد كبير من الأحذية، فهي واحدة من أفضل الطرق لزيادة المساحة الرأسية في الغرفة.

- منظم حقائب رأسي:

يمكنك الاستعانة بمنظم حقائب رأسي كي لا يأخذ حيزا كبيرا في الغرفة، وفي نفس الوقت يتسع لعدد كبير من الحقائب، كما أنه يعطيكي مظهرا جماليا رائعا في النهاية.

- تقسيم الأدراج:

إذا كانت الأدراج لديك في الغرفة كبيرة يمكنك تقسيمها عن طريق الورق المقوى، كي تسع أكبر عدد من الأشياء، بالإضافة إلى أنها تساعدك على سهولة البحث عن الأشياء.

- عمل مساحة إضافية:

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يمكنك عمل مساحة إضافية بكل سهولة في خزانتك عن طريق استخدام حقائب اليد الكبيرة التي تحتوي على يد متينة ووضعها أسفل الخزانة.

- الأرفف الزجاجية:

تستطيعي أن تفعلي أرفف زجاجية في خزانتك لتنظيم إكسسوارارك، فهي تساعدك على إضافة مساحة تستفيدي منها.

* منظم للمكياج:

يحتاج المكياج مساحة كبيرة لتخزينه، لذا يمكنك الاستعانة بمنظم الأحذية المتعدد الجيوب لوضع المكياج أو الأشياء الصغيرة به.

- استغلال الحائط:

حاولي أن تستغلي الحوائط غير المستخدمة بعمل أرفف بها، لوضع براويز صور عليها أو تزيينها بالزرع، أو تعليق احتياجاتك عليها.

- استخدام صناديق الأحذية:

اعتدنا أن نتخلص من صناديق الأحذية فور شرائها، ولكن لما لا تستخدميها في تنظيم غرفتك بوضعهم أعلى بعض بشكل منظم.

- استخدام برواز صورة:

يمكنك اعادة استخدام إحدى البراويز التالفة، لتنظيم إكسسواراتك بسهولة.