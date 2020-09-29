كيف تغيرت مقاييس الأناقة عند النجمات في زمن الكورونا وغياب الحفلات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - الكثير من الأمور تغيرت في زمن الكورونا، ومعها أصبح أسلوب الحياة مختلفًا، لاسيما على صعيد مقاييس الأناقة، والتي اختلفت بعض الشيء عند النجمات، خاصة مع غياب الحفلات، والمكوث في المنزل غالبية الوقت.

غيّرت الكورونا عادات واختيارات النجمات، وكشفت أيضًا عن جوانب مختلفة من شخصياتهن باعتماد الأزياء المختلفة، لنشاهدها معًا عن قرب، ولتحكمي بنفسكِ إلى أي حد اختلفت إطلالات النجمات، ومقاييس الأناقة في زمن الكورونا.



العبايات والجلابيات أسلوب عصري للترفيه عن النفس

العبايات والجلاليب أسلوب عصري للترفيه عن النفس

أصبحت موضة عبايات وجلابيات المنزل هي الأساس الذي اعتمدت عليه كثير من النجمات، خلال أزمة الكورونا، والتي كشفت لنا عن أذواقهن المختلفة، بملابس البيت.

على سبيل المثال شاهدنا يارا بعباية باللون الأحمر، بسيطة وهادئة، كشفت عن شخصيتها البسيطة غير المتكلفة، خاصة عند ظهورها من دون مكياج.

جويل ماردينيان بإطلالات العبايات أثناء الحظر المنزلي

أما جويل ماردينيان، فتلك ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها عبايات مختلفة، وتلتقط الصور من منزلها، فتعوّد متابعوها على عفويتها، وجرأتها بالظهور بملابس البيت طوال الوقت.

ولكن عندما يتعلق الأمر بجلسة تصوير منزلية، تتأنق جويل بالكامل؛ لتظهر لنا بموديلات عصرية، تبعث البهجة والنفس، وتعكس عن شخصيتها المحبة للحياة، حتى وقت الأزمات.

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الظهور بملابس النوم جرأة أم عفوية من النجمات؟!

سينتيا صمويل بملابس النوم بالحجر المنزلي

ملابس النوم كالبيجامة، أو القميص الفستان، من الصيحات التي لم نكن نشاهدها سوى بالدراما، لكن أزمة الكورونا جعلت من الأمر أكثر واقعية، فلم يكن من بعض النجمات إلا التقاط صور بالبيجامة أو القمصان الطويلة؛ كالذي ظهرت به سينتيا صمويل بالقميص الستان الحريري، مع جوارب مخططة عفوية، وهي تقرأ كتابًا؛ لتشارك جمهورها أحداث يومها، خلال فترة الحجر المنزلي.

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نجمات بإطلالات كلاسيكية من داخل المنزل!

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بعض النجمات لم يتحملن المكوث بالمنزل لفترة طويل، دون ارتداء فساتين سواريه، أو موديلات كلاسيكية للسهرة، فقررن تغيير الوضع؛ بارتداء هذا النوع من الموديلات داخل المنزل!

ديالا مكي بفستان قصير وقت أزمة الكورنا تطل علينا من الشرفة

كذلك ديالا مكي، التي أطلّت بأكثر من فستان كلاسيكي من شرفة منزلها، كالفستان القصير الأبيض من الدانتيل المثقب، والبدلة المكونة من الجيب شورت مع البليزر والكعب العالي باللون الأبيض، وتعتبر من النجمات اللاتي لم يتخلين عن أناقتهن إطلاقًا خلال فترة الكورونا.

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الجينز صديق النجمات المفضل بأزمة الكورنا

الجينز صديق النجمات المفضل بأزمة الكورنا

أصبحت قطع الجينز الصديق الأفضل لدى النجمات، فهي مناسبة للمشاوير السريعة والعاجلة، والتي تتلاءم مع طبيعة الخروجات في ظل هذا الوقت، كما جاء التنسيق أكثر بساطة؛ مثلما شاهدنا نانسي عجرم بالجينز مع القميص الكتان، ودرة زروق بالبنطلون الجينز مع التي شيرت الأبيض.

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الكمامة ليست مجرد أداة وقائية بل رمز للأناقة

الكمامة ليست مجرد أداة وقائية بل رمز للأناقة

لم تكن الكمامة مجرد قطعة للحماية من وباء الكورنا، بل تفننت بعض النجمات في اختيار موديلات أنيقة لارتداء كمامات آخر موضة، أو تعبر عن ستايلات عصرية، أو أفكار ومناسبات مختلفة.

من بين إطلالات النجمات المميزة للكمامة؛ شاهدنا العنود بدر بالكمامة السوداء مع رمز العلم اللبناني، كنوع من التضامن مع الشعب خلال أزمة انفجار بيروت.

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