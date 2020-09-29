محام يكشف عقوبة المتحرش بـ أطفال القاهرة الجديدة: من 3 لـ7 سنوات

علاقات و مجتمع

شهدت الساعات القليلة الماضية، تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لرجل وهو يقوم بالتحرش بـ 3 أطفال داخل سيارته الخاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، الأمر الذي شكل حالة من الصدمة، وعليه نجحت الأجهزة الأمن في القبض عليه ليواجه عقوبته.

قال الدكتور أحمد الجنزوري المحام بالنقض، أنه من واقع مشاهدة الفيديو فإن الضحايا من الأطفال على معرفة مسبقة بالجاني، وأن هذا يشدد من العقوبة.

وأكد "الجنزوري"، لـ "هُن"، أن الجاني أمام عقوبة هتك العرض التي تستوجب حبسه 3 سنوات، لافتًا إلى أنه إذا ثبت صلته أو معرفته بالضحايا فهذا يشدد من عقوبته إلى هتك العرض المشدد وفي هذه الحالة ينتظر الحبس 7 سنوات: "القانون بيقول في الحالة دى أن متولي الرقابة والمشرفين أو الأمناء أو من هم على صلة يتم تشديد العقوبة".

وأضاف المحام بالنقض، أن الفيديو يؤكد أن المجنى عليهم يعرفون الجاني واعتادوا على فعلته وبدليل أن أحدهم وقف بجوار باب السيارة يشاهد ما يحدث وآخر وقف وراء الرجل يشاهد وكذلك الطفل المجني عليه دخل من السيارة وخرج منها دون مقاومة تذكر.

ونوه الجنزوري، إلى أنه وفقا للمادة 269 من قانون العقوبات والتي تنص "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن تنص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد".

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واستكمل قائلًا : "المقصود من المادة 267 هم الاشخاص الذين لهم على القاصر ولايه مدرسه او حارسه او عمه او احد اصوله او فروعه او غيرة ممن لهم سلطة على الطفل".

كشفت مصادر أمنية عن أن الأطفال ضحايا واقعة التحرش 3 أطفال، بينهما شقيقان والآخر جارهما، من أبناء السكان المجاورين من مكان الواقعة، وليسوا من أطفال الشوارع.

وأوضحت المصادر أن المتحرش متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ مدة قصيرة قبل الواقعة، بحسب اعترافه أمام المباحث، بارتكابه الواقعة مرتين على مدار يومين متتاليين.

وتابعت المصادر، أن المتحرش نفذ الجريمة في سيارته التى يعمل عليها سائقا في شركة نقل ركاب شهيرة، وأنه كان قريبا من منزله عندما نفذ الجريمة وقت استقلاله سيارته.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بعد ساعات من نشر الفيديو الذي ظهر وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة، وأفاد مصدر أمني بأن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليهم، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود".