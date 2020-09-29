حنان ترك تتذكر موقفا مع علاء ولي الدين في ذكرى ميلاده: قالي سبحي

علاقات و مجتمع

تذكرت الفنانة حنان ترك، موقفًا جمع بينها وبين الفنان الراحل علاء ولي الدين، في ذكرى ميلاده، والذي تركت وفاته المفاجئة أثرا كبيرا في الوسط الفني، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة من أصدقائه وزملائه من الفنانين.

وقالت الفنانة خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء، سبحان الله.. لن أنسى أبدا أنك قولتلي وأحنا في المحيط سبحي".

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بدأ علاء ولي الدين، مسيرته الفنية بأدوار صغيرة، في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل".

وفي عام 1999 تحمس المخرج شريف عرفة، للفنان علاء ولي الدين، ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود"، والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.