علاقات و مجتمع
شهدت الساعات الماضية، جريمة تم تداولها من خلال فيديو تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رجل استدرج 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 5 إلى 8 أعوام تقريبا للتعدى عليهم.
وتواصلت "الوطن" مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، وخط نجدة الطفل، حيث أكدت مصادر بالمجلس أن الجاني تم القبض عليه ويحقق معه حاليا داخل قسم بالتجمع الأول.
ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.
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الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.
وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض على المعتدي، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادى كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده؟"، "أنا بلغت المواقع الإخبارية اللي عندي، علشان أكيد هيوصلوا لحاجة، وبعت للمجلس القومي للطفولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمومة والطفولة: بدء التحقيق مع المعتدي على الأطفال بالتجمع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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