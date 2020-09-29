بعد واقعة انتهاك رجل عرض 3 أطفال.. طبيب نفسي يوضح طرق التأهيل والحماية

ماما

ما زال مسلسل الاعتداءات الجنسية على الأطفال متكررا، وكشف فيديو متداول عبر "فيسبوك" عن رجل استدرج 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 5 الى 8 سنوات تقريبا، إلى سيارته ليعتدي عليهم، ما أثار غضب الكثيرين.

ولم تكن هذه واقعة التحرش الأولى، حيث اتهم رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، طبيبا نفسيا، باستغلال علاقته بالفتيات المريضات للتحرش الجنسي والإيقاع بهن.

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كيفية التأهيل النفسي للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية

أوضح محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن الواقعة التي تعرض لها الأطفال هي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، ويعتاد الأطفال عليها ويتحولوا إلى الشذوذ، مضيفا أثناء حديثه لـ "هُن"، أن ذلك يتسبب في خروج أطفال يمارسون المداعبة مع الآخرين في نفس المكان.

وأكد على دور الآباء في توعية أبنائهم في سن صغير، "لازم الآباء يفهموا أولادهم في سن صغير أن المناطق الحساسة ممنوع الاقتراب منها، حتى لا يظهر هذا النوع من الشذوذ، ويبدأ الطفل ممارسة ذلك مع أولاد آخرين".

وأشار الطبيب النفسي إلى ضرورة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات من خلال القيام ببعض الأمور، منها محاولة نسيان الطفل ما تعرض له، وعدم التحدث عن هذا الموضوع أمامه، وضرورة مراقبته وعدم تركه بمفرده في أماكن مغلقة فترة طويلة، بجانب عدم تأخر الطفل أثناء الاستحمام لساعات طويلة.

وكان رصد مقطع فيديو، احتجاز رجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.