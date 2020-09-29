عين أول وزيرة.. كيف منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للمرأة حقوقها؟

علاقات و مجتمع

توفى اليوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية، منها اهتمامه بالمرأة الكويتية ومنحها رعاية خاصة.

ويرصد "هُن"، في التقرير التالي ابرز حقوق المرأة التي منحها أمير الكويت.

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إنجازات أمير الكويت في مجال حقوق المرأة

اهتم الشيخ صباح الأحمد الصباح، بالمرأة الكويتية، ومنحها رعاية خاصة، منذ كان رئيسا للوزراء، ومسؤولا عن متابعة التعديلات الخاصة بقانون الانتخاب عام 2005، التي منحت المرأة حق الانتخاب، وتمثّل اهتمامه بالمرأة في دعم حصولها على حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية.

وشهدت فترة تولي الأمير الراحل، لمنصب رئاسة الوزراء تعيين أول وزيرة امرأة في حكومة برئاسته عام 2005، تلا ذلك مشاركتها في العملية الانتخابية في أوّل انتخابات نيابية بعد توليه مسند الإمارة.

وفي أبريل 2006، سجلت الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، حدثا فريدا في تاريخ المرأة السياسي، إذ مارست حقها لأول مرة ترشيحا وانتخابا.

وفي يونيو من العام نفسه، وافق مجلس الوزراء برئاسة "الصباح"، على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت.

ثمَّ تُوجّت سياسته الإصلاحية تلك بدخول المرأة لأوّل مرة عضوًا في مجلس الأمة في ثالث انتخابات نيابية تجرى في عهده عام 2009، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكري.