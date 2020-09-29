سوسن بدر: معنديش ولا فستان في دولابي.. ونفسي أزور اليابان

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أول أجر حصلت عليه من خلال عملها في الفن، قائلة إنها حصلت على حوالي 7 أو 8 جنيهات فقط لا غير، لافتة إلى أنها تعمل في السينما والدراما منذ أن كانت الحلقة تُحسب بـ 10 جنيهات فقط، وبعد الضرائب كانت تصل لحوالي 8 جنيهات.

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وأضافت "بدر" في لقاء خاص مع برنامج "إحنا الستات" المذاع عبر فضائية "تين"، أنها ليس لديها أي فساتين في الدولاب الخاص بها، وأنها ليست من هواة جمع الفساتين والملابس مثلما يقوم البعض.

وتابعت أنها سافرت كثيرا، وزارت العديد من الدول العربية والأجنبية، ولكنها تتمنى زيارة اليابان، وترى التطور الكبير والتكنولوجيا التي وصلوا إليها.

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب طرحها صورًا من جلسات التصوير عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور اهتمامًا كبيرًا، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل "سوسن الهاربة من المتحف"، نظرا للتشابه الكبير بينها وبين الفراعنة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والذي كان يعرض على شاشة "dmc" مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، كما شاركت أيضا في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي عُُرض في شهر رمضان الماضي.