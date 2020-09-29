اختيار ألوان الملابس فن.. اعرفي كيف تتقني هذه المهارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

اختيار ألوان الملابس وتنسيقها بمثابة فن لا يمكن الاستغناء عنه؛ فيمكن لتنسيق الألوان غير الملائمة أن تفسد الإطلالة مهما كان سعرها وشكلها.

لذا يجب الاهتمام بتفاصيل الألوان جيدًا حتى تتمكن من الظهور بشكل جيد، بحسب ما نشر موقع "stylecraze".

كيف تعرف الألوان المتناسقة معًا؟

يمكن أن يكون استخدام الألوان المناسبة معًا ومطابقتها بمثابة عمل صعب، حيث إن اختيارك للون المثالي يميزك عن غيرك، في البداية يجب أن نعرف أن هناك أنواع متعددة من الألوان تنقسم إلى:

- الأساسية: وهي الأحمر والأصفر والأزرق.

- الثانوية: هي مزيج من الأساسية فمثلًا الأحمر + الأصفر = برتقالي، الأحمر + أزرق = بنفسجي، وأزرق + أصفر = أخضر.

- الثلاثية: هي مزيج من الألوان الأساسية والثانوية، ومن خلال مزج هذه الألوان تحصل على ظلال مثل المينت جرين (الأخضر الربيعي) والألوان المائية والشعاب المرجانية.

- الدافئة والباردة: والأولى تشمل تدرجات الألوان مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والبني، وهي تجعل الأشياء تبدو أصغر حجمًا، ولهذا يفضل البعض ارتدائها عندما يريدون أن يبدوا أنحف، أما الباردة، مثل درجات الأزرق والأرجواني والأخضر، وهي ألوان مهدئة للأعصاب.

- المحايدة: وتشمل الأسود، الرمادي، الأبيض، الأبيض المائل للصفرة، الرمادي الداكن.

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ما مبادئ تنسيق الألوان؟

أحد المبادئ الأساسية لتنسيق ألوان الملابس، هو الجمع بين التي تتناغم معًا.

مزج الألوان التكميلية:

الأحمر والأخضر والبنفسجي والأصفر والأزرق والبرتقالي كلها ألوان تكميلية، أي تكون بشكل أفضل عند تنسيقهم معًا، وفي الغالب تكون هذه الألوان في الملابس الربيعية والصيفية.

مزج الألوان المماثلة:

يُطلق هذا الاسم على مطابقة اثنين أو ثلاثة ظلال التي تليق جيدًا مع بعضها البعض، وعندما ترتدي ملابسك كاملة من هذه الألوان ستبدو في إطلالة مذهلة وأنيقة.

تطابقها مع لون بشرتك

إذا كان لون بشرتك شاحبًا أو أصفر، فاختر الألوان الأكثر برودة من دائرة الألوان، مثل الرمادي والأزرق الداكن ودرجات متفاوتة من الأخضر والأكوا والزمرد والبرجندي.

إذا كان لون بشرتك غامق، فيمكنك استخدام الدرجات الأكثر إشراقًا أو دفئًا، مثل البني، والرمادي الداكن، لأنها تتناسب جدًا مع لون البشرة.