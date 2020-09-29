لا ترمي قشر البطيخ بعد اليوم.. له استخدام مذهل لا تتوقعيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البطيخ الفاكهة المفضلة للكثيرين في فصل الصيف، ومن الشائع التخلص من قشوره، لكن يقول البعض إنها تشبه الخيار من ناحية الطعم والتركيب، ما يجعلها مثالية لعمل المخلل.

لا ترمي قشر البطيخ بعد اليوم، فيمكنك استخدامها كمخلل، للحصول على تجربة طعم ولون جميل، وفق ما أورد موقع " watermelon".

المكونات

- 4 أكواب ماء.

- 1 ملعقة طعام ملح خشن.

- 2 كوب قشر بطيخ مقشر (اترك طبقة رقيقة من اللون الوردي) ، مقطعة.

- أكواب سكر حبيبات

- 1 بهارات توت

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- نصف كوب خل

- 4 حبات فلفل

- ½ ملعقة صغيرة بهارات

- 1 شريحة طويلة من الزنجبيل الطازج

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الكرفس

طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، يُغلى الماء والملح على نار متوسطة عالية، وتُضاف قطع القشرة وتُغلى حتى تنضج حوالي 5 دقائق، ثم يتم حفظ السائل ونقل القشرة إلى وعاء زجاجي أو بلاستيكي كبير.

- في قدر، يُمزج السائل المحفوظ مع المكونات المتبقية، ويُغلى المزيج على نار متوسطة مع التحريك. ينضج لمدة 15 دقيقة، ثم يُسكب قشر البطيخ في وعاء. وضع اللوحة فوقها لإبقاء القشور مغمورة في السائل، غطيها وضعيها في الثلاجة ليوم واحد. انقله إلى وعاء زجاجي واتركه مغلقًا في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.