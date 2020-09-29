سوسن بدر: مشاركتي في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي مهمة قومية

علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها في حملة وزارة الصحة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قائلة إنها كانت سعيدة بالمشاركة في الحملة، وكان الأمر بالنسبة لها مهمة قومية باعتبارها سيدة، ومصرية، والحملة كانت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "بدر" في لقاء خاص مع برنامج "إحنا الستات" المذاع عبر فضائية "ten"، أنه كان من المهم أن تعلم السيدات أن الأمر بشكل مجاني، حيث كان يعتقد البعض أنها تكلف الكثير من المال، ولكن وزارة الصحة وفرتها بشكل مجاني للجميع، ما ساعد في إنقاذ الكثير من السيدات.

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وتابعت أن الاهتمام بالسيدة المصرية أو الأم المصرية أمر مهم للغاية من أجل بناء مصر الحديثة، مشددة على دور الأم المصرية في بناء المجتمع المصري، وتربية الأولاد.

ووجهت "بدر" التحية والشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على المجهود الكبير منها في أزمة فيروس كورونا في الفترة الماضية، على الرغم من الهجوم الشديد والانتقادات العديدة التي تعرضت لها، "هالة زايد فخر للمرأة المصرية العاملة اللي في منصب قيادي، شالت المسؤولية، وعدت بينا، وتستحق الإشادة والتحية، على المجهود المبذول مؤخرا".

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب طرحها صورًا من جلسات التصوير عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ونالت الصور اهتمامًا كبيرًا، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل "سوسن الهاربة من المتحف"، نظرا للتشابه الكبير بينها وبين الفراعنة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية.