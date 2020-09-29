سوسن بدر: تعرضت للتنمر وجها لوجه بسبب لون شعري الأبيض

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أنها تعرضت للتنمر بشكل كبير، عقب تغيير لون شعرها إلى اللون الأبيض، قائلة إنها تعرضت لتنمر وجها لوجه، وسخرية من البعض، لكنها لا ترد على أحد، "أنا أعمل اللي أنا عاوزاه ويريحني وبس، ومش مهم أي حاجة".

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وأضافت "بدر"، في لقاء خاص مع برنامج "إحنا الستات" المذاع عبر فضائية "تين"، أنها لا تنظر لأي أحد يتنمر عليها أو يهاجمها بشأن تغيير لون شعرها، لافتة إلى أنها سعيدة بشكله ومظهرها به، وحصل على ردود أفعال مميزة من السيدات أيضا، على الرغم من تنمر البعض.

وتابعت: "أهم شيء بالنسبة لي، أن أنظر إلى نفسي في المرآة أشعر بالسعادة، سواء كان شعري لونه أبيض أو أصفر أو غيره".

وكانت الفنانة سوسن بدر، تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب طرحها صورًا من جلسات التصوير عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ونالت الصور اهتمامًا كبيرًا، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل "سوسن الهاربة من المتحف"، نظرا للتشابه الكبير بينها وبين الفراعنة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية.