فيديو.. راندا رياض تحتفل بعيد ميلادها: غناء ورقص مع الشرنوبي

علاقات و مجتمع
احتفلت مؤخرا رانا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وزوجة الفنان محمد الشرنوبي، بعيد ميلادها، حيث حرصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ومقاطع مصورة من الاحتفال.
ونشرت "راندا" مقطعا مصورا عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لزوجها الشرنوبي وهو يغني لها.
وظهر محمد الشرنوبي في الفيديو بجانب زوجته وهو محتضنها ويغني لها عددا من الأغنيات خلال وقوفهما حول التورتة.
ووثقت الكاميرات لحظات رومانسية جمعت الثنائي خلال عيد الميلاد، فقد كان يغني لها مع رقصهما سويا.
يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، خطب راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير، لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.
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