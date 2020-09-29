فيديو.. "كارثة بالقاهرة الجديدة".. رجل يهتك عرض 3 أطفال في وضح النهار

علاقات و مجتمع

ما زال مسلسل الاعتداءات الجنسية على الأطفال متكررا، وفي حلقة جديدة كشفها فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رجل استدرج 3 أطفال تتراوح أعمارهم من 5 الى 8 سنوات تقريبا،.

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ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزء من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: " أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادى كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده"، "أنا بلغت المواقع الإخباريه اللي عندي، علشان أكيد هيوصله لحاجة، وبعت للمجلس القومي للطفولة".