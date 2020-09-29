أسما شريف منير تطلق تحديا جديدا: "هنغير حياتنا في 30 يوم"

علاقات و مجتمع

شاركت أسما شريف منير، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، حيث أطلقت من خلاله مبادرة جديدة تحت عنوان "هنغير حياتنا في 30 يوم"، بعد فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

ونشرت "أسما"، مقطع فيديو قالت فيه: "طاقتي مبقتش زي الأول لأن الأكل مبقاش صح، عايزة اظبط صلاتي عشان ربنا يكرمني ويكرمكم، أنا فقدت ناس كتير جدا بسبب كورونا، وبما أن فيه كورونا جاية هتكون أقوى، قررت أعمل نظام جديد لحياتي".

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وأضافت "أسما": "الحمد لله خسيت 9 كيلو، وهتشوفوا دا في صوري، حبيت أبدأ بنفسي الأول، بعدها نعمل تحدي مع بعض، التحدي مش بس أكل، والتحدي دا هيكون على اليوتيوب، هيبقى كل يوم لمدة 30 يوم".

وتابعت: "أنا شخص بيلتزم جدا ولكن لما بتوقف فترة لظروف، برجع اتخبط وألبس في الحيطة وأصلي فرض وأسيب فرض، أيضا ختم القرأن واستغلال أن التحدي سيكون في شهر كامل أسوة بشهر رمضان".

وأكملت: "إن شاء الله هنبقى قد التحدي، أنا قررت تشجعوني وأشجعكم وأدلعكم، والله التحدي ده حقيقي ومش ضحك على الدقون ولا ببيع لكم حاجة وكله بما يرضي الله".

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من ‏الضيوف ‏المختلفة‎.