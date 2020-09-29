ميار شريف.. فتاة مصر الذهبية في رولان جاروس (صور)

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خطفت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف الأضواء اليوم، خلال مشاركتها في إطار الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس".

وحققت "ميار" إعجازاً بالفوز في المجموعة الأولى على المصنفة الثانية بالبطولة، بعد أن تعادلت اللاعبتان 6 - 6، قبل أن تحسم البطلة المصرية الشوط الفاصل بنتيجة 11 - 9، وتعادل التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية على البطولة والرابعة على العالم النتيجة.

وتتجه المباراة لمجموعة فاصلة، من أجل تحديد المتأهل لدور الـ64 من رولان جاروس التي تعد واحدة من بطولات الجراند سلام لكرة المضرب.

من هي ميار شريف

هي أول لاعبة مصرية في التاريخ، تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى.

أصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصري، بعد تحطيمها للأرقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها في آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجاري.

شاركت في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك.

حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضي، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0.

وصل رصيد ميار شريف من البطولات، إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس.

فتاة مصر الذهبية

وأثنى الاتحاد المصري لكرة التنس على أداء ميار شريف بعد نجاحها في الانتصار على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا، في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد التنس: "حلم يتحقق، تستمر ملكة التنس المصرية ميار شريف في التألق، إنجاز رائع للبطلة المصرية ميار شريف بوصولها للدور الرئيسي في بطولة رولاند جاروس للتنس".

وتغلبت ميار علي اللاعبة الايطالية جوليا مونتيكون في ثالث مباراة بالأدوار التمهيدية بنتيجة 6/1 6/3.

وتابعت الصفحة: "ألف مبروك للبطلة المصرية ميار شريف، مبروك للتنس المصري ومزيد من الانتصارات إن شاء الله".

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القومي للمرأة يدعم ميار

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بتأهل لاعبة التنس الأرضي "ميار شريف" للدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.

وأعربت مرسي عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف" والذي يعد إنجازا رياضيا غير مسبوق للرياضة المصرية حققته امراة مصرية شابة، متمنية لها مزيد من النجاح والتألق في المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وفي باقي المباريات الدولية التي تشارك بها.

وجاء تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسي ببطولة "رولان جاروس"، عقب فوزها في نهائي الدور التمهيدي على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني، كما تغلبت في نصف نهائي الدور التمهيدي على الأمريكية كاتي مكنالي، وفي المباراة الأولى فازت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0.

وكانت استطاعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف التأهل للدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، بعد فوزها على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

الاتحاد القومي للتنس يثني على ميار

وأثنى الاتحاد المصري لكرة التنس على أداء ميار شريف النجمة المصرية التي تتألق على ملاعب رولان جاروس في النسخة المقامة حاليًا، بعد نجاحها في الانتصار على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد التنس: "حلم يتحقق، تستمر ملكة التنس المصرية ميار شريف في التألق، إنجاز رائع للبطلة المصرية ميار شريف بوصولها للدور الرئيسي في بطولة رولاند جاروس للتنس".

وتغلبت ميار علي اللاعبة الإيطالية جوليا مونتيكون في ثالث مباراة، بالأدوار التمهيدية بنتيجة 6/1 6/3.

وتابعت الصفحة: "ألف مبروك للبطلة المصرية ميار شريف، مبروك للتنس المصري ومزيد من الانتصارات إن شاء الله".

دعم محمد صلاح

دعم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ميار عقب مباراتها الأولى بإعادة تغريد لصفحة بطولة رولان جروس التي علقت على فوز ميار شريف فى البطولة لأول مرة في تاريخ التنس المصري وعلقت "تصنع التاريخ".

ومن جانبها ، وجهت ميار شريف رسالة شكر إلى محمد صلاح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، "شكراً للملك المصري على التشجيع".

كما أظهر محمد صلاح دعمه اليوم إلى ميار حيث شاهدها "لايف"، ونشر صورة لها خلال اللعب عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".