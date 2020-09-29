مع اقتراب عودة المدارس.. أغرب طلبات الـsupplies list من صلصال طبي لعصى الشيش طاووق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الـsupplies list، هي قائمة ظهرت في المدارس الخاصة بمختلف أشكالها، تتضمن الأدوات والمستلزمات التي سيستخدمها الطلاب أثناء العام الدراسي، من أدوات دراسية، وأنشطة، ونظافة شخصية وعامة.

تقوم المدارس بإعداد قائمة supplies خاصة بكل صف دراسي، وتختلف تلك القوائم من مدرسة إلى أخرى.

نحاول في هذا التقرير رصد أغرب طلبات السبلايز في رياض الأطفال والحضانات الخاصة، والمدارس والخاصة والدولية، إضافة إلى أسعارها، وفقا لمديرة إحدى الحضانات في شبرا مصر، هند متولي "حضانة العادل عمر بن عبدالعزيز"، وكذلك مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، داليا محمد "مدرسة شبرا القومية الخاصة المشتركة". طلبات خاصة بالمدارس الخاصة والدولية إضافة إلى رياض أطفال والحضانات الخاصة:

ورق فوم عادي.. 10 جنيهات الفرخ

ورق فوم جليتور.. 15 جنيهات الفرخ

لانش باج.. من 50 لـ200 جنيه

ستيكى نوتس.. 15 جنيه

ورق كانسون.. 12 جنيه الفرخ

عصى الشيش طاووق.. الكيس 15 جنبها

شاليموه.. الكيس 15 جنيها

علب المناديل.. سعر العلبة من 10 لـ15 جنيهات

ألوان جليتور.. 20 جنيها

صوابع شمع.. القطعة الواحدة 2 جنيه

ديتول.. علبة بـ 20 جنيها

صابون.. القطعة 10 جنيهات

الكحول.. زجاجة 20 جنيها

فوطة.. 15 جنيها

شنطة جلد.. 150 جنيها

رزمة ورق.. 20 جنيها

أقلام وايت بورد.. 10 جنيهات

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صلصال طبي.. 10 جنيهات

الكمامات.. 10 جنيهات

فايلات شفافة أو كبسولة.. 3 جنيهات

أظرف.. الواحد بـ1 جنيه

قص ولزق.. 6 جنيهات

جلاد.. 2 جنيه

مناديل وايبس.. العلبة 20 جنيها

دستة أقلام رصاص.. 25 جنيها

علبة ألوان فلومستر.. 15 جنيها

علبة ألوان خشب.. 10 جنيهات

علبة ألوان شمع.. 15 جنيها

ورق ملون.. يبدأ من 20 جنيها

علبة صابون سائل.. 30 جنيها

مريلة للرسم.. 50 جنيها

إضافة إلى الطلبات السابقة.. هناك أيضا عدة طلبات أخرى للأطفال الأكبر سنا في بعض المدارس:

ألوان أكريليك.. يبدأ من 20 وتصل إلى 150 جنيها

الوان باستيل.. يبدأ من 45 جنيها

عجينة سيراميك.. يبدأ من 15 جنيها

دباسة.. يبدأ من 20 حجم صغير إلى 200 جنيه

خرامة أشكال (بطة – وردة- شجرة).. يبدأ من 80 إلى 150 جنيها

خرامة ورق عادية.. يبدأ من 70 جنيها