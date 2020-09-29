كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تتمتع الفتيات ذوات البشرة السمراء بالجاذبية، ولكن بعضهن يعتقدن أنها تحتاج مكياجًا فاقعَ اللون لتفتيحها، ويجهلن أسس التعامل معها عند وضع المكياج، ونذكِّرك -عزيزتي- بأن بشرتك لا يلائمها سوى النعومة في كل شيء حتى أدوات المكياج، ولأنه يجب عليكِ اختيار الألوان المناسبة لك؛ حتى لا تبدو مُتْعَبَة أو شاحبة وتفتقد النضارة والإشراق، فسوف نقدِّم لكِ طرقًا لتطبيق مكياج العينين القوي مع بعض النصائح المناسبة للون بشرتك.

مكياج عيون قوي للبشرة السمراء



ألوان ظلال الأعين المتناسبة مع البشرة السمراء

مكياج عيون قوي للبشرة السمراء



عند تطبيق مكياج البشرة السمراء، يجب الاتجاه إلى الألوان القاتمة، فهي الأنسب للبشرة، وليس صحيحًا أنها تجعل البشرة باهتة كما هو شائع، لذا يمكنك التنويع في ألوان ظلال العين بين الزيتي والنيلي والأرجواني والفضي الغامق والبرونزي الغامق على البني، أو ألوان الأزرق البترولية، فهذه الألوان مناسبة جدًّا لتطبيق مكياج البشرة السمراء بحرفية وجمال، وننصحك باستخدام لون كالفضي الغامق على زاوية الجفن ودمجه باللون الأسود، ويمكنك إبراز العينين باللون الأسود مع ظلال سوداء وبنية داكنة وأحيانًا بنفسجية على الجفنين. ولإطلالة مبهرة يمكنك دمج درجات اللون النحاسي أو البني الداكن والذهبي مع مراعاة الابتعاد تمامًا عن الألوان الفاتحة، وتكبير العين بالماسكرا السوداء، والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام الآيلاينر، ولمظهر مفعم بالأنوثة يمكنك مزج لون فاتح مثل الفيروزيّ مع ألوان داكنة كالأسود، ولإطلالة ساحرة ضعي الظلال الفيروزيّة في بداية فتحة العين، ثمّ الذهبيّة، وامزجيها بالظلال السوداء والفيروزيّة لتبدو كجسرٍ ما بين اللّونين، وإن كنتِ من مُحِبَّات اتِّباع صيحات الموضة، فمن الدرجات التي تتصدّر صيحات الموضة في الماكياج حاليًّا اللون الفوشيا أو الزهري القوي، ودرجة لون الكراميل التي تجمع بين الذهبيّ والبيج والبنيّ، وإن استخدمتِه فزِيدِي سحرَ جمالك بإكماله بالألوان البرونزية، وعند اختيار مكياج برونزي على كامل الجفون أضيفي له التدرُّجات البراقة والساحرة على الجفون العليا للعينين وبموازاة الحواجب مع خطوط الآيلاينر السوداء الرفيعة، ويمكنك دمج اللون البرونزي البرَّاق مع التدرجات البنية على كامل الجفون مع الخطوط المسحوبة إلى الخارج لإبراز عينيك مع طبقات الرموش الكثيفة والطويلة، كما ننصحك باعتماد مكياج السموكي بالألوان المات لمظهر مذهل وناعم.

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