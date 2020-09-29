عطور نسائية تجذب الرجال ..فخمة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - أثبت الكثير من الدراسات والأبحاث أن الرجال حساسون للغاية تجاه بعض روائح العطور، ويفضلون أنواعًا معينة، لذا فإن استخدام العطر المناسب لكِ سيجعلكِ أكثر جاذبية، وقد يحسّن أيضًا العلاقةَ مع شريك حياتكِ. وقد جمعنا لكِ فيما يلي عدة أنواع للعطور مع أسماءٍ لعطور جذابة، فاعتمدي ما يناسبك منها؛ للظهور بإطلالة مميزة. ونذكرك بأنه للحصول على أفضل نتيجة يجب استخدام العطر على مفاصل نبض الرقبة والجسم والرسغ والصدر، وعلى الرغم من اختلاف الأذواق فإنه يجب عليكِ دائمًا أن تختاري العطورَ الهادئة؛ فأغلب الرجال لا يحبون العطور الصاخبة والقوية، ويحبون العطور ذات الروائح الفخمة والبسيطة.



أنواع عطور تزيد من سحرك

عطور تزيد من سحرك



هناك عدة عطور تزيد من جاذبيتك لدى الرجال، وأبرزها عطور اللافندر، فهو زيت أساسي تستخدمه العديد من ماركات العطور؛ وذلك لجاذبيته، حيث يمكن أن يعزز الشعور بالهدوء، ويمكنه ضبط الحالة المزاجية بشكل جيد، كما تثير العطور ذات الروائح الحمضية مثل البرتقال والماندرين الرجالَ بفضل رائحتها العذبة التي تستحضر أفكارًا عن الشمس والصباح الباكر، فتجعلكِ لا تُقَاوَمِينَ، كما يفضِّل الرجال عطورَ الفانيلا بشكل كبير؛ وذلك للَذَّتِهَا ورائحتها الخفيفة التي تضع الرجل في مزاج جيد وتثير العواطف والأحاسيس، وننصحك باعتماد عطور زيت خشب الصندل، فهو أحد الزيوت العطرية الأكثر استخدامًا في صناعة العطور، وهذا الزيت قادر على تعزيز الاسترخاء، وجعل الرجل يشعر بالراحة، وعندما يقترن بزيت الورد أو أي زيت آخر فإنه يعزِّز الشعور بالرومانسية، ويزيد المرأة التي تضعه جاذبية، كما ننصحك باستخدام عطور المسك التي تمتاز برائحتها الدافئة والمميزة والفواحة، فاعتمديه من دون تردد؛ لأنك بالتأكيد ستلفتين الانتباه بشكل سريع.

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أشهر العطور التي تجذب الرجال

العطور التي تجذب الرجال



هناك عدة عطور تجذب الرجل، منها عطر العلامة التجارية الشهيرة غوتشي "Gucci Bloom Eau De Parfum"، وهم يصنعون أفضل المنتجات ذات الجودة العالية، لذلك يتميز بأنه جذاب ونابض بالحياة بفضل مكوناته ومناسبته للنساء من جميع الأعمار، فهذا العطر يُعتبر عطرًا أنثويًّا بشكل كبير جدًّا، ويحتوي على روائح مسك الروم وزهر العسل والياسمين.

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Gucci Bloom Eau De Parfum



كما ننصحك باعتماد عطر بربري دو برفيوم، فهو عطر حسي طازج له رائحة التفاح الأخضر والكشمش والبرغموت، وهذه المكونات الثلاثة هي المكونات العليا للعطر الفاكهي، وستلاحظين أن في قلب العطر رائحة الطحلب والياسمين وخشب الأرز، وعندما تبرد وتصبح أكثر كثافة ستظهر لك رائحة خشب الصندل والمسك والفانيليا، ومن المعروف أن شركة بربري هي شركة قديمة في هذا المجال، وتمتاز بروائحها المميزة، وتُعَدُّ أيقونة في عالم الجمال والموضة.

عطر بربري دو برفيوم



ولمُحِبَّات علامة شانيل، يمكنكن اعتماد عطر "Coco Mademoiselle"، فهذا العطر الأنيق يلائم كثيرًا صاحبات الشخصية الكلاسيكية اللواتي يرغبن في جذب اهتمام الرجل برائحة مميزة وهادئة، فهو مزيج من روائح البرغموت والبرتقال والياسمين والورد والباتشولي ونجيل الهند والمسك والفانيلا البيضاء، وجميعها نغمات مميزة لا يقاومها الرجل.

Coco Mademoiselle



أما إذا رغبتِ في عطر خريفي مميز، فاستخدمي عطر "My Burberry Blush" من علامة بربري، وهو عطر أنيق ومميز يمزج بين روائح الفواكه والأزهار، إذ يعتمد في تركيبته على نغمات الليمون والتفاح وبتلات الورود الفواحة، فإن كنتِ تريدين أسر الشريك برائحتك فلا تترددي في اعتماد هذا العطر.

My Burberry Blush





تهتم النساء دومًا بإطلالاتهن المختلفة، ويفضِّلن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة التي تجذب شريك حياتهن، لذا تُعَدُّ العطور من أكثر الخيارات التي يمكنها أن تحقِّق مطالبهن، وتجعلهن يظهرن في إطلالة جذابة ولافتة. وقد قدمنا لكِ -عزيزتي- أنواع العطور التي تجذب الرجال، مع أسماء عطور تزيد من سحرك وجاذبيتك، فلا تترددي في تجربتها.

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