فساتين جريئة وأنيقة للشابات من نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - لا يمكن التحدّث عن نادين نسيب نجيم وعدم ذكر حسن مظهرها وجمالها وإطلالاتها الأنيقة، خاصة وأنها مصدر متابعة للكثير من السيدات خلال ظهورها المميزّ والملفت للأنظار.



إطلالات عصرية وجريئة للشابات من نادين نجيم

نجاح وتألّق في الإطلالات

نادين نجيم تتألق بفستان سهرة أزرق طويل

خطفت نادين نسيب نجيم الأنظار خلال مقابلة تلفزيونية بارتدائها فستان سهرة طويلًا مطرّزًا من الرأس إلى القدم من اللون الأزرق، مزوّدًا بشق الساق، وحصدت من خلال هذه الإطلالة الكثير من الإعجاب .

وخلال إحدى جلسات التصوير لـها، أطلّت بفساتين من صيحة الأزياء المورّدة جمعت فيها اللونين الأحمر والأبيض، وبإطلالة أخرى اختارت فستاناً ميدي بنقشات، مع صندل بكعب عالٍ ملوّن، وبدت بقوام ممشوق.

كما حصدت الكثير من الإعجاب خلال جلسة تصوير لها بفستان قصير من اللون البرتقالي الذي جعلها تبدو في غاية الجاذبية .

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أما فساتين الكشكش فهي حاضرة في إطلالات نادين الأنيقة والمبهرة، فقد أطلّت نادين بفستان طويل مزيّن بالكشكش مع قماش الشيفون في إحدى المناسبات الاجتماعية، كما ظهرت بفستان طويل للسهرة مطرّز من اللون الأبيض، وكان تنسيقها ناجحاً مع المكياج خاصة وأنها تفضل الألوان النيود المناسبة للون بشرتها.



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خلفية جمالية

نادين نجيم بإطلالة بفستان سهرة قصير

جاءت نادين نسيب نجيم من خلفية جمالية بعد أن فازت بلقب ملكة الجمال عام 2004 وقد تمكّنت بجدارتها وقوة شخصيتها أن تتحوّل إلى نجمة في عالم التمثيل، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل أثبتت نفسها في عالم الموضة بشكل كبير وملفت.

لذلك تستوحي أغلب السيدات إطلالاتها في أهم المناسبات من أزيائها؛ لأنها دائماً تبهرها بخياراتها، سواء في المناسبات الرسمية أو حياتها اليومية التي تشاركها مع جمهورها عبر إنستقرام، وهي نجمة تتمتّع بلا شك بذوق رفيع في اختيار ما يتناسب مع قوامها الممشوق، مع تنوّع باختيار أكثر التصميمات العصرية ، فهي تختار في الكثير من الأحيان الألوان الجرئية لإطلالتها الصيفية، مع العلم أن صور إطلالات نادين على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أنها من عشّاق اللون الأبيض في معظم الأحيان.

واللافت أن الأبيض يُظهر لون بشرتها السمراء الجميل أكثر من الألوان الأخرى، كما أنها دائماً ما تعتمد على الماكياج الذي يناسبه.

قليلاً ما تختار نادين نجيم السروال في فصل الصيف، وتتجه إلى ارتداء الفساتين القصيرة أو التنانير العصرية، حتى إنها تلجأ أيضاً لارتداء فساتين طويلة ذات فتحة أنيقة وجميلة، بالإضافة إلى أنها من عشّاق الأقمشة المطبّعة، حيث نلاحظ أنها ترتدي الفساتين بأقمشة مطبّعة والتنانير الميدي مع الكروب توب.

أما فيما يتعلق بحقائب اليدّ، فتحرص ملكة الجمال على اختيار الحقائب العصرية الملائمة لكل إطلالة، والتي تتناسب مع موسم الصيف وأجوائه.

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