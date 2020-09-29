إطلالات مناسبة لفصل الخريف من بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - بثينة الرئيسي، ممثلة عمانية تعيش في الكويت، وتُعتبر من أشهر الممثلات فيها؛ حيث تميزت في الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات، ومؤخرًا بدأت تهتمُّ بشكل كبير بعالم السوشيال ميديا، وذلك عبر نشرها لفيديوهات تخصُّ الأزياء والجمال. ومن وحي حسابها في إنستجرام، الذي يتابعها فيه أكثر من خمسة ملايين متابع، استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات خريفية.



إطلالات البليزر

اطلالات البليزر



تُعَدُّ قطع البليزر من أكثر الصيحات الرائجة في ٢٠٢٠، فمع بروز مدونات الموضة وتعدُّد صيحات الموضة أصبحت لا تقتصر على المظهر الرسمي فقط، وأصبح ارتداؤها ممكنًا في غالبية المناسبات، ومن بثينة الرئيسي استوحينا لكِ إطلالتين مختلفتين بالبليزر؛ ففي الأولى أطلت ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة سوداء وبليزر أبيض مزين بطبعات اللونين البرتقالي والأزرق، وأكملت جمال الإطلالة بحذاء رياضي وحقيبة يكسوهما اللون الأبيض، بالإضافة إلى الأكسسوارات الذهبية والأقراط البرتقالية، وسرحت بثينة شعرها بتسريحة ذيل الحصان المناسبة للشعر المجعد، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه ذي الدرجة الداكنة من البرتقالي، وذلك لخيار مرح وشبابي مناسب للإطلالات اليومية أو لتجمعات الأهل والأصدقاء.

اطلالات البليزر

ولإطلالة رسمية مناسبة للعمل، ظهرت ببليزر وبنطال باللون البيج مع بلوزة بيضاء وأكسسوارات ذهبية، وزينت مظهرها بحذاء وحقيبة مصنوعين من الجلد البني مع نظارات حمراء، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.

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إطلالة بثينة الرئيسي بالمعطف الطويل

إطلالة بثينة الرئيسي بالمعطف الطويل



تفضِّل الكثيرات من النساء خيارات المعطف الطويل في فصلي الخريف والشتاء، ولموضة هذا العام اختارت بثينة الرئيسي معطفًا طويلًا بنيًّا مع بنطال الجينز الأزرق وبلوزة سوداء، لمظهر حيادي بسيط، وتجملت بأكسسوارات ذهبية ونظارات شمسية سوداء مع حذاء أسود ذي كعب عالٍ، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وناعم، ولجأت للمكياج المرتكز على تدرجات اللون البني لخيار عملي بسيط.



التنورة البيليسيه بأسلوب بثينة الرئيسي

التنورة البيليسيه بأسلوب بثينة الرئيسي



تُعتبر التنورة البليسيه من القطع المفضلة لدى الفتيات، ولا سيما مدونات الموضة، ولفصل الخريف الحالي نسقت بثينة الرئيسي تنورة بيليسيه بنية مع بلوزة بيضاء عملية مزينة بنقط سوداء ومكملة بربطة للرقبة، وزينت مظهرها بنظارة شمسية فضية وحذاء وحقيبة بدرجة داكنة من الأحمر البرغندي، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر القصير مع المكياج الناعم بتدرجات اللونين الزهري والبني، وذلك لتكمل مظهرها بأسلوب حيادي بسيط وأنيق.



خيارات القمصان البيضاء

خيارات القمصان البيضاء

تُعَدُّ القمصان البيضاء من أكثر القطع اختيارًا في كل الإطلالات، ولـ موضة ٢٠٢٠ اعتمدت بثينة الرئيسي عليها في عدة خيارات عصرية؛ حيث ارتدت قميصًا أبيض مزينًا بكسرات ناعمة مع بنطال أسود من القطن وبلوزة قصيرة سوداء ذات كتف واسع، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأسود أيضًا، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بتسريحة منسدلة على أحد الكتفين مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين البني، وذلك لتكمل مظهرها الحيادي بأسلوب مميز، أما في الإطلالة الثانية فتأنقت بقميص أبيض ذي أكمام منفوخة مع بنطال بني واسع وبلوزة قصيرة بدرجة فاتحة من البني، وجملت مظهرها بحذاء بوت وحقيبة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر القصير، مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين البني.



تفضِّل الفتيات الاهتمام بمظهرهن بشكل دائم، ومع دخول فصل الخريف الحالي، لا بد من بحثكِ عن أفضل القطع التي تناسب موضة هذا الفصل وأجواءه، ومع بروز العديد من الألوان المناسبة لهذا العام، يمكنك -عزيزتي- اعتماد صيحات بثينة الرئيسي في إطلالاتك المتنوعة.

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