صيحات موضة الخريف من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - برزت صيحات موضة الخريف المقبل التي اعتمدتها الفاشينيستا العربيات والتي تعتبر آخر موضة 2020-2021 .

اخترنا لكِ سبع صيحات لا غنى لك عنها لإطلالات آسرة في الأشهر المقبلة بوحي من الفاشينيستا العربيات.



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الحقائب الشفافة:

فاطمة العوضي



يبدو أن الخريف المقبل سيشهد عودة للحقائب الشفافة. فالتصاميم الشفافة عادة ما نراها في الصيف ولكن يبدو أن عدد من علامات الأزياء قررت طرح حقائب بستايل شفاف لتمزج الخفة بالموسم القاتم، ولتحقيق التوازن، تتوفر هذه التصاميم بألوان داكنة مثل الزيتي والخمري والأسود.

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تنانير ماكسي ضيقة:

ليلى عزيز



ستجعلك تبدين كحورية. على الرغم من أن هذه الصيحة لم يكن صداها قوياً في المواسم الماضية، إلا أنها ستشكل عودة للخريف وستمنح جسمك رشاقة لا تضاهي وستضفي على لوكاتك ستايل راقي للغاية.





أكمام الكاب

العنود بدر



كانت وما زالت من أقوى صيحات الموسم وأكثرها فخامة. اختاريها للخريف بأسلوب مختلف، طويلة جداً، مرصعة، أو حتى بلون مختلف عن الفستان أو السترة لتكون الأكثر بروزاً في اللوك.





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الأحذية العسكرية

خولة بومشولي



اختاريها لتقلبي كافة موازين لوكاتك. إذا لم تبتاعي أحدها في الخريف الماضي، لا مفر لك منها هذا العام. تجمع هذه الأحذية الراحة بالعصرية والستايل الجريء والقوي، ويمكنك أن ترتديها مع اللوكات الأنثوية كما العملية في آن.



الجلد مع الجلد

علا فرحات



قد تكون صيحة خطرة ولكنها بالستايلينغ المميز ستمنحك لوك المتمردة القوية والغامضة في آن.





الريش

أسرار السعيد



سيزين كل ما سترتادينه بأساليب غريبة تارة ورائعة تارة أخرى. ستجدينه على الكثير من الملابس في البوتيكات ولكن لا تبالغي واختاري القطع الناعمة منه.





ملابس الـpvc

خولة بومشولي



تعشقها النجمات لأنها غاية بالإثارة، ولكنها متوفرة هذا الخريف بستايلات عصرية أيضاً مثل السترات اللامعة اللاتكس المذهلة والتي بوسع المحجبات أيضاً مواكبتها!

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