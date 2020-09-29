استقبلي الخريف بعبايات حوراء الفارسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تعتمد مقدمة البرامج العمانية حوراء الفارسي على خيارات العبايات في مختلف إطلالاتها اليومية وعلى التلفاز، ومن وحي صورها على مواقع التواصل الاجتماعي جمعنا لكِ -عزيزتي- من حسابها الرسمي في إنستجرام أحدث موديلات العبايات؛ لتتألقي بها خلال فصل الخريف الحالي.



خيارات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء



تفضل الكثيرات من النساء قِطَعَ العبايات السوداء؛ وذلك لكونها من أكثر القطع رواجًا في الدول العربية، بالإضافة إلى موضتها التي لا تختفي أبدًا، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات سوداء تناسب الخريف من حوراء الفارسي، حيث أطلت بعباية سوداء مزينة بالفصوص من الأطراف بطريقة ناعمة تتناسب مع كل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ولتصميم أنثوي بسيط ظهرت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء ورسومات مزينة بلمعة بسيطة، ولكن نذكِّرك -عزيزتي- بأن الرسومات البيضاء في بعض الأحيان تُظهرك بإطلالة أكثر ضخامة، فلا تعتمديها كثيرًا إن كنتِ من صاحبات الجسم الممتلئ، ولعباية مناسبة للمناسبات البسيطة تأنقت حوراء بعباءة سوداء مزينة من المنتصف برسوم بيضاء لامعة متوسطة الحجم، أما لإطلالة أخرى مناسبة للخريف فقد ارتدَتْ عباية سوداء مزينة بزهور بسيطة بيضاء في الجزء الأمامي للتصميم، ولخيار آخر بالعباية السوداء ظهرت حوراء بعباية ناعمة مزينة بخطوط رفيعة متعارضة بأسلوب أنثوي مناسب لكل المناسبات.

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إطلالات العبايات الملونة



على الرغم من أن النساء يفضِّلن العبايات السوداء الناعمة، فإنه مع دخول الكثير من المصمِّمين محبي المظهر العصري أصبحت العبايات الملونة هي الأكثر اختيارًا في الخريف، لذا يمكنك -عزيزتي- اعتماد ألوان الخريف المفضلة لك من صيحة هذا العام، ونقدِّم لك -عزيزتي- عدة خيارات من حوراء الفارسي؛ حيث تألقت بعباية زهرية مزينة بقماش ذي طيات متعرجة من المنتصف لمظهر أنثوي ناعم، وتزينت بعباية بدرجة اللون الزيتي المزين بتطريزات بيضاء مختلفة لخيار مثالي في الخريف، وتجملت بعباية بدرجة داكنة من البنفسجي المزين بالأبيض في الأطراف مع حجاب وفستان بدرجة مختلفة من اللون البنفسجي، ونسقت عباية بيضاء مزينة بقَصَّة البليزر في الأعلى ومزينة بفصوص فضية في الجانبين، مع فستان وحذاء باللون البيج، وفي إطلالة أخرى اختارت عباية زهرية مزينة بتطريزات الخطوط الزهرية مع حجاب بدرجة مختلفة لخيار شبابي بسيط، ولخيار أخير أطلَّت حوراء بعباية من درجة الباستيل البنفسجي المصمم بأكمام عصرية ومطرز بالخطوط الصفراء المتعرجة مع فستان أصفر لإطلالة عصرية.



تفضِّل النساء اتباع خطوط الموضة في العبايات، ويعتمدن العبايات المصممة بموديلات أنيقة مناسبة لعمرهن ومناسباتهن، فبالإضافة لكونها تمتاز بالاحتشام الذي يحثُّ عليه الإسلام، فإنها تُعتبر من أكثر القطع أناقة للمرأة، وتناسب العادات والتقاليد في الدول الخليجية، ومع دخول فصل الخريف جمعنا لكِ -عزيزتي- من إنستجرام المذيعة حوراء الفارسي عدةَ خيارات، يمكنك التألق بها.

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