بنطلونات جينز تناسب المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تفضل الكثيرات من الفتيات الشابات الاعتماد على البنطلونات المختلفة في إطلالاتهن، ولأن بنطلونات الجينز من أكثر البنطلونات شعبية، ومن التصميمات التي لا تختفي موضتها أبدًا، ولا سيما مع انتشار مدونات الموضة اللواتي صِرْنَ مصدرَ وحي للكثير من الفتيات، فإننا نقدم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة تصميمات للبنطلونات الجينز من مدونات الموضة، فاعتمديها لجمال مظهرك.

خيارات الجينز الواسع للمحجبات

خيارات الجينز الواسع للمحجبات

يُعَدُّ بنطال الجينز ذو القَصَّة الواسعة من الأساليب العملية المريحة، وفي الوقت ذاته يتَّسم بالحشمة والأناقة، كما أنه من أكثر القطع رواجًا لهذا الموسم، لذا لا تفوِّتي فرصة ارتدائه مع توب وحذاء من اختيارك، وبدورنا نقدم لك العديد من التنسيقات التي يمكنك اتباعها على طريقة مدونات الموضة، حيث يمكنك -عزيزتي- الظهور ببنطال الجينز الواسع مع قميص أسود من الساتان، واعتماد الأكسسوارات بالألوان الصارخة كالأحمر لزي كلاسيكي مميز، أو اختيار بنطال الجينز ذي الموديل الواسع مع قميص أبيض وبلوزة سوداء قصيرة مزينة بالزهور الزهرية، واختيار الأكسسوارات بألوان الإطلالة، ويمكن أن تطلي ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء منقطة بلونة المفضل أو المتماشي مع خطوط الموضة كالألوان العصرية لهذا العام، أو ارتدي بنطالَ الجينز الواسع مع تيشيرت أحمر ومعطف من الجلد الأسود لخيار عملي بأسلوب كلاسيكي، أو نسقي بنطال الجينز الواسع مع قميص أبيض واسع، وأكملي مظهرك بحزام الخصر لتحصلي على مظهر أنيق ومحتشم مناسب لمظهرك اليومي.

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تنسيقات الجينز السكيني مع البلوزات الطويلة

تنسيقات الجينز السكيني مع البلوزات الطويلة

تصمِّم دور الموضة الكثيرَ من البنطلونات بأسلوب السكيني، حيث يُعَدُّ أسلوبًا ناعمًا وبسيطًا، لا سيما في الإطلالات الصباحية، ومع الأكسسوارات المناسبة والبلوزات الطويلة يمكنك أن تجعلي من هذه القطع زيًّا محتشمًا في غاية الأناقة، ومن الإطلالات المناسبة للمحجبات يمكنك -عزيزتي- التأنق ببنطال الجينز ذي قَصَّة السكيني الضيقة مع بلوزة بيضاء طويلة، وأكملي أكسسوارات الإطلالة بلون حيادي ولون أكثر مرحًا كالأسود والزهري أو البيج والأزرق، ولزي محتشم آخر تزيني ببنطال الجينز السكيني مع بلوزة واسعة وطويلة بكاروهات اللونين الأبيض والأسود، وأكملي تفاصيل الإطلالة باللون الأسود والأبيض أيضًا لخيار أنيق وحيادي، ولمظهر عملي نسقي بنطال الجينز الضيق مع قميص زهري ذي ربطة بسيطة، وأكملي تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض أو اللون الأسود.