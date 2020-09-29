تصاميم مجوهرات غريبة لسهرات الموسم المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد المجوهرات بمختلف إطلالتهن، لتضفي عليهن قدرا من الجاذبية والأناقة.

البعض تميل للمجوهرات التي تتمتع بالهدوء، وأخريات تفضلن المجوهرات الغريبة، وتنسيقها مع مختلف الإطلالات.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" تصاميم مجوهرات غريبة لسهرات الشتاء، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



أقراط حلقية مطلية بالذهب من Bottega Veneta

أقراط مطلية بالذهب من Bottega Veneta



إذا كنت تبحثين عن تصميم غريب وأنيق بين موديلات الأقراط الذهبية، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لأقراط حلقية مطلية بالذهب من Bottega Veneta.

ويتمتع هذا الموديل بتصميم مدور ملفوف، وحلية معدنية بلمعان ذهبي، ويغلق بدبوس عريض، ويدخل في تصميمه أيضا جلد وفضة استرليني مطلية بالذهب.

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أقراط مطلية بالذهب من Monica Sordo

أقراط مطلية بالذهب من Monica Sordo



لإطلالة أكثر غرابة وأناقة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات الأقراط المطلية بالذهبية من Monica Sordo.

يدخل في تصميم هذا الموديل نحاس مطلي بالذهب (عيار 24 قيراطا)، ويتمتع بلمسة نهائية مصقولة، ومشبك فراشة، ويتكون من قطعتين.

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خاتم بتصميم رأس أسد من Gucci

خاتم بتصميم رأس أسد من Gucci



إذا كنت تبحثين عن تصميم جذاب وجرئ بين موديلات الخواتم، ليمكنك ارتدائه بإحدى سهرات الشتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا الخاتم من Gucci، بتصميم رأس الأسد، ويدخل في تصميمه المعدن وحجر وردي.

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خاتم من Alighieri

خاتم من Alighieri



إذا كنت تبحثين عن تصميم يجمع بين الأناقة والفخامة بين موديلات الخواتم المطلية بالذهب، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من Alighieri.

يطلق عليه خاتم 'ليون تشابتر' مطلي بالذهب (عيار 24 قيراطا)، ويتمتع بطراز سهل الارتداء، ويمكن ارتدائه في سهرات الشتاء.

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قلادة من Hermina Athens

قلادة من Hermina Athens



لإطلالة هادئة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم بين موديلات القلادات الغريبة من Hermina Athens.

وتتمتع هذه القلادة بدلاية عملة معدنية مزينة بخرز، ويدخل في تصميمها أكريليك، وفضة استرليني مطلية بالذهب.

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قلادة من Brinker & Eliza

قلادة من Brinker & Eliza



لإطلالة أكثر غرابة وجاذبية في إحدى سهرات شتاء 2020، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات القلادات من Brinker & Eliza.

وتتمتع هذه القلادة بدلاية قلوب مطلية بالذهب متعدد الألوان، ويدخل في تصميمها نحاس مطلي بالذهب والأحجار.

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