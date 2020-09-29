"عشان تحافظ على وزنك".. 4 طرق للإقلاع عن نظام الكيتو بأمان

لايف ستايل

يعد "كيتو دايت" من أكثر الأنظمة الغذائية الشائعة في الوقت الحالي، وهو عبارة عن نظام غذائي عالي الدهون والبروتين، ومنخفض للغاية في الكربوهيدرات، وبينما يشهد الكثير من الناس على هذا الاتجاه الغذائي، واصفين إياه بأنه فعال وآمن، هناك تعقيد واحد فقط في نظام كيتو الغذائي عندما تحاول الابتعاد عنه.

تقول دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه بعد بعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأشهر عدة، يعتاد الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، وتُعرف هذه العملية باسم الكيتوزية، والتي تساعد في النهاية على التخلص من بعض الكيلوجرامات، ولكن عندما يبدأ الناس مرة أخرى في تناول كمية معتدلة من الكربوهيدرات، فإنهم يلاحظون تذبذبًا في ميزانهم، ولتجنب مثل هذه الظروف، من الضروري الخروج من الكيتو بطريقة مناسبة.

وتقدم "ولاء" فيما يلي أربعة محاذير يجب الابتعاد عنها، عند التخلي عن حمية الكيتو لمنع زيادة الوزن.

1- خطط لوجباتك:

يعد عدم التخطيط هو الخطأ الأول الذي يرتكبه الناس أثناء التحول من نظام كيتو الغذائي، فمن المهم أن تخطط لخطوتك التالية قبل التوقف عن نظامك الغذائي الحالي، إذ يبدأ البعض بعد الفترة الانتقالية بتناول وجبتهم كما اعتادوا القيام بها في وقت سابق، لكن هذا يضر أكثر مما ينفع، لأن الجسم يعتاد على النظام الغذائي المقيد، ما يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات، ولكن عندما تبدأ في تناول الطعام نفسه، فإن زيادة الوزن أمر لا مفر منه.

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2- اختر مصدراً صحياً للكربوهيدرات:

عندما تقرر التوقف عن حمية الكيتو، عليك تناول مصدر صحي بالكربوهيدرات، ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك الذهاب إلى جميع أنواع مصادر الكربوهيدرات المعالجة وغير الصحية، لكن يجب أن تدخل الكربوهيدرات الغنية بالبروتينات والألياف، كما يجب زيادة المدخول يوما بعد يوم، وليس دفعة واحدة.

3- لا تنس حجم الحصة الغذائية:

حجم الحصة الغذائية هو الأهم من ذلك كله لأن الإفراط في تناول الطعام هو السبب الأكثر بدائية لزيادة الوزن، وهذا الشيء يحتاج كل فرد لممارسته للبقاء بصحة جيدة، سواء كان يحاول إنقاص الوزن أم لا، لذا املأ طبقك بالأطعمة الصحية والمغذية التي تحتوي على جميع أنواع المغذيات الدقيقة والكبيرة.

4- اتبع العادات الصحية:

لتجنب استعادة الوزن المفقود، قم بتضمين عادات نمط الحياة الصحية، إذ يلعب النوم في الوقت المحدد وممارسة الرياضة وشرب كميات كافية من الماء دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزن صحي.