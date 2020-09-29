ديانا كرازون في شهر العسل: صباح السعادة (صور)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور التي تجمعها بزوجها الإعلامي معاذ العمري، أثناء قضائهم شهر العسل، على رمال الصحراء.

وأرفقت ديانا تعليقًا على الصور التي شاركتها، "صباح السعادة.. ‏لكل قلب لا يحمل إلا الحب لمن حوله..‏ صباح الأشياء الجميلة..‏ التي نعجز أحيانًا عن إدراك روعتها".

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ديانا كرزون تحتفل بحفل زفافها

وكانت ظهرت "ديانا" بفستان الزفاف، الذي جاء بأكمام شيفون مطرزة بالوورد، وتميز الفستان بالطراز المنفوش ويحمل نقوشات الورود، وارتدت الفنانة الأردنية تاج العرس اللامع، بالإضافة إلى الطرحة الطويلة.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة العروس التي نالت إعجابهم: "روعة فستانها"، "ألف مبروك ليها.. ربنا يسعدها"، "قمر أوي".

عقد قران ديانا كرزون

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، قبل 7 أشهر، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، من خلال مشاركة متابعيها لقطات من الحفل، إذ بادرت بوضع صور الدبل التقليدية، حيث أظهرت يدها وفيها خاتم الزفاف، وظهرت كذلك يد زوجها وهو يضع دبلة سوداء.

وقبل ساعات من حفل زفاف الفنانة اليوم، شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كواليس الحفل، من خلال ظهورها برفقة الإعلامي معاذ العمري، قائلةً "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت ديانا كرزون، خلال منشورها "إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيد".