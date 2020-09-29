ليلى علوي "كل ما تكبر تحلو".. أجمل جلسات تصوير لـ"قمر الحلوين"

لايف ستايل

تصدرت الفنانة ليلى علوي، ترند محرك البحث "جوجل" بسبب جلسة تصوير خضعت لها، ارتدت خلالها "جامب سوت" من اللون الأبيض، له بنطلون واسع، وظهرت من خلاله بلوك طبيعي بسيط، وسط الصخور، والنباتات والطبيعة، بعدسة المصور خالد فضة.

وكتبت ليلى علوي في تعليقها على الصور، "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان.. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة.. إحساس مليان رضا واكتفاء.. وتخلص من الطاقة السلبية.. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

على البحر

بفستان برتقالي قصير على البحر، خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير بعدسة المصور خالد فضة، وكانت تبدو رقيقة وجميلة.

جلسة تصوير "خرج ولم يعد"

وسط جمال الخضرة، أطلت ليلى علوي بـ"الجلابية" والملابس الفلاحي ممتطية حمار، في عدة صور خلال تصوير فيلم "ذهب ولم يعد"، وكانت ساحرة بشكل خاص ولا تزال الصور تنتشر على نطاق واسع.

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موضة تعود للحياة

ومؤخرا نشرت ليلى علوي مجموعة صور قديمة لها، ولكن كان لها صدى واسع وانشترت بشدة حيث وثقت إعادة الموضة القديمة مرة أخرى.

فستان أبيض

وبفستان أبيض "أوفشولدرز"، تصدرت الفنانة ليلى علوي الترند أيضا بعدسة المصور خالد فضة، وانتشرت على نطاق واسع تحت شعار "كل ما تكبر تحلى".

ومنذ ظهرت الفنانة ليلى علوي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتل الترند بصورها ومواقفها، ويشيد الجميع بشبابها وإطلالاتها.