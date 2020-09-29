14 نوعا من الأطعمة تعزز المناعة.. منها الفلفل الأحمر

صحة

قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية، إن جهاز المناعة يطلق أجسام مضادة تلتصق بالمستضدات الموجودة على مسببات الأمراض وتقتلها، و قد يؤدي دمج أطعمة معينة في النظام الغذائي إلى تقوية الاستجابة المناعية للإنسان.

وأضافت بسمة أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن له دورا حيوياً في الحفاظ على صحتك، وقد تساعد بعض الأطعمة على تعزيز جهاز المناعة.

وتحدثت بسمة عن 14 نوعا من الأطعمة تسهم في تعزيز وتقوية جهاز المناعة، نستعرضها في التقرير التالي..

التوت البري

للتوت البري خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز جهاز المناعة، فيحتوي العنب البري على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين، والذي له خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الشخص، فقد أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن مركبات الفلافونويد تلعب دوًرا أساسيًا في التنفس.

وأكدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، أو نزلات البرد، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تسمى الثيوبرومين، والتي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

الكركم

هو بهار أصفر يستخدمه الكثير من الناس في الطهي، كما أنه موجود في بعض الأدوية، قد يؤدي استهلاك الكركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للشخص، بسبب صفات الكركمين، وهو مركب في الكركم.

ووفقا لدراسة أجريت، فإن الكركمين له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

الأسماك الزيتية

يعتبر سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى مصدًرا غنًيا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وأكدت الأبحاث إن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية على المدى الطويل قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية المزمنة، تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ جزًءا صحيًا من الجسم.

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البروكلي

يعد البروكلي مصدًرا آخر لفيتامين سي، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، مثل السلفورافان. لهذه الأسباب، يعد تناول الخضار بانتظام لدعم صحة الجهاز المناعي اختياًرا جيًدا.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي قشرة البطاطس لونها البرتقالي. وبيتا كاروتين هو مصدر لفيتامين أ. فهو يساعد على جعل البشرة صحية وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

السبانخ

قد يعزز السبانخ جهاز المناعة، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، بما في ذلك: مركبات الفلافونويد الكاروتينات فيتامين سي فيتامين هـ، ويمكن أن تساعد الفيتامينات C و E في دعم جهاز المناعة=، فتشير الأبحاث أيضا إلى أن مركبات الفلافونويد قد تساعد في منع نزلات البرد لدى الأشخاص الأصحاء.

الزنجبيل

يستخدم الناس الزنجبيل في مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات، وكذلك في الشاي. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

الثوم

قد يساعد في منع نزلات البرد، فالثوم علاج منزلي شائع للوقاية من نزلات البرد وأمراض أخرى.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة فقط من الكافيين، لذلك يمكن للناس الاستمتاع به كبديل للشاي الأسود أو القهوة. قد يؤدي شربه أيضا إلى تقوية جهاز المناعة. كما هو الحال مع التوت الأزرق، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.

بذور عباد الشمس

يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة لذيذة للسلطات أو أطباق الإفطار. إنها مصدر غني بفيتامين هـ، أحد مضادات الأكسدة. كما هو الحال مع مضادات الأكسدة الأخرى، يحسن فيتامين هـ وظيفة المناعة.

اللوز

مصدر ممتاز آخر لفيتامين هـ، كما أنه يحتوي على المنجنيز والمغنيسيوم والألياف. حفنة صغيرة أو ربع كوب من اللوز هي وجبة خفيفة صحية قد تفيد جهاز المناعة.

البرتقال أو الكيوي

يعتبر البرتقال والكيوي مصدًرا ممتاًزا لفيتامين سي، وهو الفيتامين الذي يلجأ إليه كثيرمن الناس عندما يشعرون بنزلة برد. في حين أن العلماء لا يزالون غير متأكدين تماًما من كيفية مساعدته، فقد يقلل فيتامين C من مدة أعراض نزلات البرد ويحسن وظيفة جهاز المناعة البشري.

الفلفل الأحمر

بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تجنب السكر في الفاكهة، يعتبر الفلفل الأحمر مصدًرا بديلا ممتاًزا لفيتامين سي.