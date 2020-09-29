ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

التونة المعلبة طعام سهلة لا يحتاج إلى تحضير، ويمكن تناوله في وجبات الغداء أو الوجبات الأخرى، ويأكلها البعض يوميا سواء لطعمها الشهي أو لفقدان الوزن الزائد كما هو شائع، لكن ما تأثير ذلك على صحة الإنسان؟

يذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، أن لتناول التونة عامة فوائد، منها أنها تحتوي على نسبة جيدة من الأوميجا 3 والأوميجا 6، ومواد مضادة للأكسدة، ونسبة جيدة من فيتاميني "أ" و"د".

لكنه حذر من أن هناك بعض الأضرار عند تناولها يوميا وهي كالتالي:

- تتواجد التونة في أعالي البحار، ما يجعلها عرضة إلى التلوث بالمعادن الثقيلة مثل، الرصاص والزئبق.

- أحيانا يتم تعبئة التونة في محلول ملحي، وبالتالي يؤدي تناولها إلى استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وفقدان الوزن.

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- يتم استخدام المواد الحافظة والمثبتة للمنتج.

- الإسراف في تناولها، يؤدي إلى اكتساب الجسم المزيد من البروتين.

- الإسراف في تناولها يجعل الإنسان عرضة للتلوث والتسمم، بسبب المعادن الثقيلة الموجودة بها.

- يجب على الحامل خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، عدم الإسراف في تناولها، لأن ذلك يؤدي إلى التأثير على تطور ونمو الجنين، نتيجة وجود المعادن الثقيلة بها.

ولتحقيق أقصى استفادة من التونة المعلبة، يجب تناولها مرة أو مرتين في الأسبوع، وعدم استهلاكها بشكل يومي، مع ضرورة انتقاء الأنواع التي لا يتم تعبئتها في محلول ملحي، واختيار الأنواع التي تحفظ في محلول زيتي مع ضرورة التخلص منه قبل التناول.