حقيبة الدكتور نجمة موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل حقيبة الدكتور (Doctor Bag) نجمة الموضة النسائية في خريف وشتاء 2020/2021 لتضفي على المظهر لمسة أناقة راقية.

وأوضحت مجلة "Elle" أن حقيبة الدكتور تمتاز بتصميم صندوقي كلاسيكي مع مقبض يد يتحلى بالبساطة، كما أنها تأتي مصنوعة من جلد يتمتع بالقوة والمتانة، مشيرة إلى أنها تمتاز أيضا بطابع عملي بفضل حجمها الكبير، الذي يسع أغراض المرأة في الحياة اليومية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حقيبة الدكتور تتناغم مع كل الإطلالات والأساليب والمناسبات؛ فهي بطبيعة الحال تتناغم مع الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيقها مع الملابس ذات الطابع الرياضي للحصول على إطلالة جذابة تعكس جرأة المرأة وتفرد الأسلوب.

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