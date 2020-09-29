مكياج للشابات ذوات البشرة البيضاء بأسلوب ماريتا الحلاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:44 صباحاً - منذ انطلاقتها في عالم الفن، عُرفت النجمة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، ببساطة إطلالاتها وملامحها الطفولية الناعمة. فهي تعتمد بشكل دائم المكياج الناعم والخفيف الذي يرتكز بشكل رئيسي على الأيلاينر وأحمر الشفاه الزهري، اللذين يبرزان جمال وجهها بطريقة هادئة وراقية تناسب عمرها. وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج للفتيات ذوات البشرة البيضاء بأسلوب ماريتا الحلاني.



إعداد البشرة

إعداد البشرة



في الإجمال، تتمتع الفتيات ببشرة ناعمة وصافية ورقيقة، وبالتالي هي لا تحتاج الى الكثير من الإعداد قبل البدء بتطبيق المكياج. إذ يكفي تنظيفها بغسول لطيف ومن ثم ترطيبها بكريم مرطب خفيف يحتوي على الألوفيرا مثلاً. وفي حال كنت تعانين من حب الشباب والبثور، استخدمي مقشراً ذات تركيبة لطيفة لتجديد البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت. من ثم، طبقي البرايمر، وضعي كمية قليلة من كريم الأساس الفاتح القريب الى لون بشرتك على أنحاء وجهك، ووزعيها بالتساوي لتحصلي على تغطية بشرة ناعمة وخفيفة. بعدها، طبقي القليل من البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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مكياج العيون

مكياج العيون



لإبراز العين بطريقة ناعمة، مرري ظل العين باللون البيج بلمسة لامعة عل الجفن العلوي المتحرك والثابت. من ثم، ارسمي خطاً ناعماً على منبت الرمش العلوي باستخدام الأيلاينر الأسود. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا على الرموش العلوية، مما يمنح العين حجماً واتساعاً. أو بإمكانك استخدام ظل العين بلون أغمق عل كامل الرمش العلوي، وتحديد داخل العين بالكحل الأسود، من دون الاستغناء عن الماسكرا. من جهة أخرى، في حال كنت تعانين من الشوائب في محيط العين، ضعي القليل من الكونسيلر بلون أغمق قليلاً من لون بشرتك، لتبدأي بعدها بتطبيق مكياج العيون.

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أحمر شفاه زهري

أحمر شفاه زهري



إذا كانت بشرتك جافة وتعانين من الشفاه المتشققة، رطبي شفتيك يومياً، واعملي على تقشيرها قبل تطبيق أحمر الشفاه، وذلك للحصول على ملمس شفاه ناعم وأحمر شفاه أنيق. بعدها، مرري أحمر الشفاه الزهري الفاتح مرات عدة لملء شفتيك وإبرازها.