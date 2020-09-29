استقبلي عامك الجامعي الجديد ببشرة مشرقة ومثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:44 صباحاً - تحتاج الفتاة الجامعية الظهور بإطلالة مشرقة ومتألقة باستمرار، تعتمد فيها على التجديد المستمر مع تغييرات بسيطة وغير متكلفة لتتناسب مع أجواء الجامعة، فالبشرة المشرقة الحيوية هي أساس السعادة والثقة بالنفس، فكيف تحافظين على بشرتك مشرقة ومتألقة باستمرار؟

إليك التفاصيل في ما يلي:

تنظيف البشرة باستمرار:

تنظيف البشرة

احرصي على غسل بشرتك مرة صباحاً وأخرى قبل النوم بالغسول المناسب لها، ولا تنسي ترطيبها فور تنظيفها للحفاظ على نضارة بشرتك، وتجنب ظهور الحبوب والبثور.

الحصول على بشرة طبيعية: تعتقد معظم المراهقات أن الماكياج الكثيف هو طريقهن للحصول على إطلالة أجمل، إلا أن البشرة الطبيعية ذات الماكياج البسيط هي التي تجعل بشرتك أكثر تألقاً، لاسيما أن أجواء الجامعة وأجواء الصباح تحتاج إلى البساطة والهدوء.





المكياج المناسب:

المكياج المناسب



اكتفي بوضع القليل من كريم الـBB على بشرتك والكونسيلر تحت عينيك لإخفاء الهالات السوداء وأي عيوب في بشرتك مع أحمر الخدود باللون الخوخي والكحل باللون البني مع شفاه وردية طبيعية، فذلك يبرز جمالك أكثر من أي إطلالة أخرى، كما يمكنك استبدال الكحل البني بالأسود أو الملون في بعض الأوقات للشعور ببعض التجديد، ويمكنك استبدال أحمر الخدود الخوخي باللون الوردي أو الأحمر الفاتح. إزالة المكياج قبل النوم: احرصي دائماً على إزالة كافة أنواع المكياج عن بشرتك قبل النوم بالمزيل الخاص بالمكياج لتجنب ظهور البثور والحبوب المزعجة، ولا تنسي وضع لمسة من كريم العين أو شريحة من البطاطا أو الخيار لتهدئة عينيك.

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الماسكات الطبيعة:

الماسكات الطبيعة



قومي بعمل ماسك طبيعي لبشرتك مرة في نهاية كل أسبوع لتغذية بشرتك جيداً، ومن أنسب الماسكات الطبيعية للبشرة في هذه المرحلة ماسك الموز والأفوكادو، كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة من الموز مع نصف ثمرة من الأفوكادو وملعقة من العسل، وضعي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

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