كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:44 صباحاً - للتغير الموسمي في الطقس تأثير كبير على البشرة، لذلك يجب دائماً الأخذ بالاعتبار العوامل المناخية في روتين العناية بالبشرة. وعند الانتقال من الصيف المشبع بدرجات الحرارة العالية والرطوبة، الى الخريف الذي تسيطر عليه البرودة والجفاف، فلا بد من إجراء بعض التعديلات على روتين العناية بالبشرة الخاص بك لجعل التحول الموسمي من الصيف الى الخريف سلساً، والحفاظ على بشرة مشرقة وناعمة وصحية، وذلك وفق نصائح الاختصاصيين.



أسباب جفاف البشرة في الخريف

جفاف البشرة في الخريف



يؤدي انخفاض الرطوبة، والطقس البارد، والاستحمام بالماء الساخن... الى جفاف البشرة وتلف حاجز الجلد، الذي يسبب بدوره تشققات في الطبقة الخارجية من الجلد، وفقدان الترطيب، وبالتالي الاحمرار والالتهابات. لذلك، فإن روتين العناية بالبشرة المعزز بالكريمات المرطبة أمر بالغ الأهمية، حيث يحافظ على صحة حاجز البشرة. وفي هذا الإطار ينصح الاختصاصيون باستخدام منتجات غنية بالكولسترول والسيراميد والأحماض الدهنية.

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تغييرات ضرورية بين الصيف والخريف

العناية بالبشرة في الخريف



تحتاج جميع أنواع البشرة، وخصوصاً البشرة الحساسة والبشرة شديدة الجفاف، الى عناية كبيرة خلال الأجواء الباردة، لذلك تعلمي كيفية الانتقال بروتين العناية بالبشرة من الصيف الى الخريف، لتحافظي على صحة بشرتك، بحسب الخطوات التالية.



- غسول الوجه

غسول الوجه



منظفات الوجه الرغوية أو المواد الهلامية التي تساعد على التحكم في الزيت وتنظيف البشرة بشكل عميق، ضرورية جداً خلال الصيف. لكن في الخريف أو الشتاء حيث الهواء الجاف، لا تعود البشرة تنتج الكمية نفسها من الزيوت. لذلك، تخلّي عن غسول الوجه ذي التركيبات القاسية التي تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، واستغني عن المستحضرات التي تعنى بمشكلة حب الشباب، خصوصاً تلك الغنية بحمص الساليسيليك والبنزويل بيروكسيد، إذ إن هذه المواد تؤدي الى تفاقم جفاف البشرة. اختاري غسولاً للوجه بتركيبة لطيفة مثل CeraVe Hydrating Cleanser، أو Laneige’s Cream Skin Milk Oil Cleanser.



- الكريمات المرطبة

الكريمات المرطبة



خلال الصيف، يعد المرطب الخفيف أو الكريم الملون كافياً للحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها. لكن بمجرد انخفاض درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على رطوبة ونعومة البشرة القاعدة الأساسية في روتين العناية بالبشرة. فلبناء دفاع ضد البشرة الجافة، اختاري مرطباً كريمياً غنياً بالمكونات المرطبة والمنعمة للبشرة. ضعي الكريم المرطب على وجهك بعد تنظيفه، ربتي عليه الى أن يجف المرطب، وذلك للتأكد من أن المرطب تتغلغل بشكل تام في البشرة.

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- السيروم

السيروم



بعد تنظيف البشرة وترطيبها، من الضروري استخدام سيروم الوجه المغذي، فهو يساعد في تجديد الرطوبة المفقودة ويمنح بشرتك ترطيباً طويل الأمد ويجعلها أكثر نعومة وامتلاءً.



- الواقي الشمسي

الواقي الشمسي



خلال الخريف، لست بحاجة ماسة الى استخدام واقي شمسي عالي الحماية من أشعة الشمس، أي بدرجة 50 أو أعلى. في المقابل، إياك إهمال استخدام كريم الوقاية من الشمس، واختاري واقياً شمسياً يحمل علامة "طيف واسع"، لأن ضوء أشعة الشمس الذي يخترق أدمة الجلد يؤدي الى تكسير الكولاجين والإيلاستين على المدى البعيد، مما يساهم في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والتصبغات بشكل مبكر...



- مقشر البشرة

مقشر البشرة



يوصي الاختصاصيون بالحد من من تقشير البشرة خلال الخريف، لأنه من الأسهل على الجلد أن يلتهب خلال الأجواء المناخية الباردة والجافة. حيث يجب أن يكون التقشير الكيميائي أو الفيزيائي مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر، وذلك لعدم تجريد البشرة من زيوتها. كذلك، بإمكانك استخدام مقشر أخف وأقل كثافة مثل Skinceuticals Glycolic 10 Renew Overnight.



- مرطب الشفاه

مرطب الشفاه



إذا كنت تعتقدين أن تمريراً خفيفاً من بلسم الشفاه يوفر لشفتيك الترطيب والنعومة اللازمين في الخريف، ويمنع تشققهما، فأنت مخطئة. لذلك، غطي شفتيك بطبقة سميكة من الفازلين طوال النهار، فهي الطريقة الأكثر فاعلية لحمايتهما من الجفاف خلال الأجواء الباردة.

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