"بخاف أزعلها".. كيف تحدث محمد وفيق عن كوثر العسال؟

علاقات و مجتمع

تميزت بإطلالتها الخاصة وأسلوبها المختلف ونبرات صوتها المميزة، فهي واحدة من صاحبات الأدوار الثانية في الدراما والسينما، حققت شهرة واسعة فكان من أهم أدوار الفنانة كوثر العسال، في التلفزيون، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بدور "درية زوجة الوزير".

علاقة حب من نوع خاص جمعت بين الفنانة كوثر العسال والفنان محمد وفيق، والتي حال بينهما في البداية الخجل الشديد الذي كان يتسم به الفنان، ويتزامن اليوم 29 سبتمبر ذكرى وفاتها الـ7، ويُقدم هُن لقطات من حياتهما، خلال السطور التالية.

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صلة قرابة ثم صداقة وطيدة ثم علاقة حب كبيرة جمعت بين الثنائي لتنتهي بزواج الأخرى من آخر بسبب خجله، ثم الفوز بها في النهاية، هكذا كان التطور الطبيعي والتدريجي لعلاقة الفنان محمد وفيق والفنانة كوثر العسال، حيث وقع في غرامها منذ أن كانا في مرحلة الطفولة، بحكم الجيرة.

وفي لقاء له ببرنامج "عُقد النجوم"، عبر وفيق عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته كوثر العسال، قائلاً: "إحنا كنا أصحاب أوي طول عمرنا، وقرايب وساكنين جنب بعض".

وتابع الفنان خلال حديثه عن زوجته الراحلة، "فرّقت بيننا الأيام، أنا دلوقتي باخاف أزعلها، أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض".