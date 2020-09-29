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لايف ستايل
قبل 6 أيام أعلنت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، خبر خطبتها من خلال تغيير حالتها الاجتماعية من عزباء لمخطوبة، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الخطبة أو هوية العريس.
وشاركت رنا، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهرت خلالها بالخلف، مرتدية فستان قصير متداخل الألوان.
وأرفقت رنا، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، "تمت بحمد الله نروح للي بعده"، في إشارة لنبأ الخطبة.
تفاعل متابعو الفنانة مع الإطلالة التي ظهرت بها، متبادلين التهانئ والمباركات، وكان من أبرزها،" ربي يستر عليك ويحفظك.. خايفة عليك، ألف مبروك على الألبوم الجديد وعلى الخطوبة السعيدة ربنا يهنيك ويسعدك، مبروك الألبوم رائع.. ألف مبروك الخطوبة عروستنا الحلوة".
وطرحت رنا سماحة أغنيات من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "7 رجالة"، والذي اختارته بمشاركة جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة بعد إعلان خطبتها: تمت بحمد الله نروح للي بعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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