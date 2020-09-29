تحسن الحالة الصحية للبلوجر مروة حسن: ستغادر العناية المركزة

علاقات و مجتمع

كشفت البلوجر رانيا يحيى، عبر خاصية "إستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل جديدة عن تطورات الحالة الصحية للبلوجر والفاشونيستا مروة حسن، عقب تعرضها لحادث مروع على الطريق الصحراوي، دخلت على إثره العناية المركزة.

وشاركت رانيا صورة وضحت من خلالها، التفاصيل الصحية لمروة، قائلةً "مروة الحمد لله اتحسنت وهتتنقل غرفة عادية بدل العناية المركزة".

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رانيا يحيى تكشف كواليس حادث البلوجر مروة حسن

وقبل يومين كشفت البلوجر رانيا يحيى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تفاصيل حادث مروة حسن، قائلةً "مروة عملت حادثة كبيرة وهي راجعة من الساحل، هي وابنها وجوزها في العناية المركزة".

وطالبت رانيا متابعيها بالدعاء للمصابين، "ادعولها أرجوكم هي وأسرتها ربنا ينجيهم و يقوموا بألف سلامة".

وأضافت رانيا خلال منشورها، "مروة من أنقى الناس اللي عرفتها واتعاملت معاها مؤخرًا، عفويتها خليتني أنا نفسي كنت بلومها على حاجات حقيقي ربنا ما يوجعكيش في حبايبك ولا يوجعنا عليكي حبيبتي وهتقومي زي الفل".

وعن كواليس الحالة الصحية لها ولأسرتها، قالت: "كلمت مامتها، كل اللي كانوا معاها وابنها وجوزها وأخوها كويسين منهم إصابات بسيطة، هي اللي تعبانة وفي العناية المركزة ادعولها".