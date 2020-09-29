رانيا يوسف تتألق بـromber أحمر قصير (صور)

لايف ستايل

استعرضت الفنانة رانيا يوسف جمالها ورشاقتها، بنشرها صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت رانيا يوسف مرتدية Romber من اللون الأحمر قصير، زينه حزام رفيع على الخصر، وكان شورت ونصف كم.

وكشفت ملابس رانيا يوسف عن أناقتها، وقوامها الرشيق حيث تركت شعرها منسدلا، مع مكياج بسيط، وحذاء رياضي من اللون الأبيض.

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وتفاعل جمهور رانيا يوسف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والني جاءت معظمها مشيدة بإطلالتها الصيفية، وكان من بينها "زي القمر"، و"ربنا يحفظك".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تحرص دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصور ومقاطع مصورة من حياتها اليومية.

كما أن آخر أعمال رانيا يوسف هو ما يتم تصويره حاليا وهو الجزء الجديد مسلسل "الآنسة فرح".

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.