"القومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم حملات طرق الأبواب لمناهضة الختان

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن المجلس يعمل ضمن استراتيجية تمكين المراة على 4 محاور منها التمكين السياسي والقيادة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وكل أشكال الحماية ومناهضة العنف للمرأة.

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وقالت الطنباري خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المحافظة تضم سيدات تعمل في مهنة الصيد وهناك من يعملن كمزارعات في ظروف جرى حصرها، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتحول المرأة الريفية إلى منتجة.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تدريب السيدات وإقامة معارض للتسويق لها، مشددة على أن المجلس يطلق حملات منظمة للتوعية ضد ختان الإناث من كافة النواحي الطبية والدينية والنفسية، لافتة إلى أنهم يصطحبن واعظة من الأزهر وراهبة من الكنيسة وطبيبة ويطرقن الأبواب ليعرفن الناس مخاطر الختان، مؤكدة أن نتائج هذه الحملات كانت جيدة.

وأكدت أن مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة كانت تتلقى شكاوى المرأة العاملة في التمييز ضد المرأة، وتطبيق القانون في منح الإجازات ضد السيدات وأن بعض المصالح والجهات كانت تتعنت ضد السيدات.