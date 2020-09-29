منة عبدالعزيز باكية بالحجاب: أنا بصلي وقلبي مرفرف من الفرحة (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد جرى تداوله لمنة عبدالعزيز، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، عقب أيام من إخلاء سبيلها.

وظهرت "منة" في مقطع الفيديو الذي جرى نشره عبر تطبيق "تيك توك"، وهي جالسة على سجادة الصلاة مرتدية الحجاب، ومنهارة في البكاء: "أنا فرحانة أوي إني بصلي وعارفة حاجة اسمها ربنا.. أنا بصلي يا جماعة والله بصوا قعدت أصلي كتير والله العظيم".

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وتابعت "منة" باكية: "أنا صليت وحسا إني فرحانة وقلبي مرفرف وحسا إني طايرة من الفرحة".

منة عبدالعزيز

ويذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على "إنستجرام"، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتجرى التحقيقات حاليا، وفي انتظار صدور الحكم، وجرى إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.